'Vén màn' cuộc hôn nhân 13 năm không đám cưới của Kim Tử Long và người vợ thứ ba

Hậu trường 18/06/2022 10:46

Mới đây, người vợ thứ ba của Kim Tử Long - Trinh Trinh đã trải lòng dài về cuộc sống hôn nhân 13 năm của mình.

Trinh Trinh được biết đến là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam. Về chung nhà đã 13 năm, cuộc sống hôn nhân của Kim Tử Long Trinh Trinh luôn là hình mẫu của nhiều người bởi sự cảm thông, chu đáo và thấu hiểu mà cả hai dành cho nhau. Hiện tại, vợ chồng nghệ sĩ đã có hai cậu con trai lanh lợi.

Thế nhưng, nhiều người vẫn cảm thấy tiếc nuối khi họ không tổ chức đám cưới, nữ nghệ sĩ cũng chưa một lần được mặc váy cô dâu. Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Trinh Trinh lại cảm thấy bằng lòng với hiện tại.

Chia sẻ về chồng với báo Pháp luật và bạn đọc, nữ nghệ sĩ nhận xét: “Anh Kim Tử Long là một người chồng người cha vô cùng trách nhiệm và hiểu biết. Anh chăm chỉ làm việc, kinh doanh lo cho mẹ con Trinh đời sống đầy đủ. Còn tiền Trinh kiếm được, anh để Trinh lo cho mẹ hay làm việc gì Trinh muốn mà không hề sân si đong đếm”.

'Vén màn' cuộc hôn nhân 13 năm không đám cưới của Kim Tử Long và người vợ thứ ba - Ảnh 1
Kim Tử Long đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn ở người vợ thứ 3 - Ảnh: FBNV

Trong quá trình chung sống, cặp đôi cũng từng có lúc mâu thuẫn to nhỏ với nhau. Cụ thể, có lần Kim Tử Long nóng giận cãi nhau với Trinh Trinh qua điện thoại. Nữ nghệ sĩ cũng rất bực tức nhưng cố nín nhịn, cô chờ chồng xả hết rồi hỏi: "Anh đã nói xong chưa?". Nghe vậy Kim Tử Long im lặng vì biết đã làm vợ buồn. Cả hai cúp máy. Đáng nói, tối hôm đó về nhà cặp vợ chồng lại làm như chưa có gì xảy ra, sự căng thẳng tự nhiên biến mất.

Kể từ khi có con, Trinh Trinh chủ động giảm tần suất đi làm để ở nhà chăm con. Cô xem việc đưa đón các bé đi học là niềm vui của đời mình. Tiết lộ về cách dạy con, bà xã Kim Tử Long cho biết: “Trinh không đưa cá tính người nghệ sĩ vào đời sống gia đình. Có lúc hai con cãi nhau, đứa lớn nổi nóng. Trinh kéo con lại gần mình, xoa bàn tay lên tay con để con bình tĩnh lại, rồi trò chuyện để con quên đi cảm giác sốc nổi lúc trước”.

'Vén màn' cuộc hôn nhân 13 năm không đám cưới của Kim Tử Long và người vợ thứ ba - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ đầy viên mãn của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, khi nhắc về mối quan hệ với vợ cũ và con riêng của chồng, Trinh Trinh thẳng thắn cho biết cô cư xử thực sự văn minh, lịch sự. Thậm chí, con của Trinh Trinh còn gọi 2 người vợ cũ của Kim Tử Long là mẹ Lan, mẹ Cẩm.

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