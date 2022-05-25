Kim Tử Long nghẹn ngào khi nhắc đến kỷ niệm với Phi Nhung, còn rơi nước mắt khi hát tưởng nhớ đàn em quá cố!

Vốn có mối quan hệ thân thiết, Kim Tử Long từng có rất nhiều kỷ niệm khó quên với Phi Nhung. Giờ đây khi nhắc đến đàn em, nam nghệ sĩ không khỏi xúc động.

Sau thời gian chống chọi với Covid-19, tháng 9/2021, ca sĩ Phi Nhung đột ngột ra đi khiến nhiều người ngỡ ngàng và vô cùng tiếc thương. Mới đây, tối 24/5 vừa qua, nghệ sĩ Kim Tử Long có tổ chức một sự kiện với sự tham dự của nhiều ngôi sao Vbiz như Minh Luân, Kha Ly – Thanh Duy, Bình Tinh, Tú Sương,… Kim Tử Long bất ngờ nhắc đến Phi Nhung trong sự kiện của mình - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong chương trình cũng có gợi nhớ về cố ca sĩ Phi Nhung và 2 con nuôi của nữ ca sĩ là Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng góp mặt để biểu diễn. Được biết, 2 em được Phi Nhung nhận nuôi từ năm 2015, sau đó, cả hai đều được đào tạo thành ca sĩ chuyên nghiệp, tạo dựng được hình ảnh rất chỉn chu. Trong lần xuất hiện này, aii nấy cũng đều dành lời khen cho Tuyết Nhung, Thiêng Ngân nhờ sự trưởng thành, chín chắn.

2 con gái của Phi Nhung cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, Kim Tử Long cũng gây xúc động hơn cả khi thể hiện lại ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung là “Bậu ơi đừng khóc”. Đây là món quà tưởng nhớ đặc biệt mà Kim Tử Long muốn gửi tặng người em thân thiết đã ra đi của mình. Nhìn anh vừa hát vừa rơi nước mắt, những người có mặt cũng không khỏi xúc động. Chia sẻ với mọi người, Kim Tử Long cho biết, Phi Nhung là người em, người đồng nghiệp thân thiết của mình. Trong mắt anh, đối phương rất hiền lành, chịu thương, chịu khó. Kể lại một kỷ niệm khó quên với Phi Nhung vào những ngày đầu hai anh em quen nhau, Kim Tử Long xúc động: “Phi Nhung có ngỏ ý muốn hát cải lương. Ban đầu, tôi cũng sợ em sẽ khó quen với bộ môn cải lương này. Và rồi, em ấy bảo "anh cứ tập cho em, em sẽ làm được". Quả đúng thật, Phi Nhung đã làm rất tốt”.

Khi hát ca khúc làm nên tên tuổi của đàn em, Kim Tử Long vô cùng xúc động, không kìm được nước mắt - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng hình ảnh, giọng hát của cô vẫn khó phai nhòa. Trong suốt hơn nửa năm kể từ ngày cố ca sĩ qua đời, không chỉ Kim Tử Long cùng các con nuôi mà từng có rất nhiều nghệ sĩ thể hiện sự nhớ thương đến giọng ca bạc mệnh.

Kim Tử Long bất ngờ bị tóm có hành động thân mật với 1 người phụ nữ đặc biệt, danh tính còn gây ngỡ ngàng hơn! Đã lâu mới gặp lại nhau, Kim Tử Long và nữ nghệ sĩ này không ngần ngại thể hiện nhiều cử chỉ thân mật dành cho đối phương. Nhiều khán giả cũng thấy xúc động vì màn hội ngộ của cặp đôi.

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