Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Hậu trường 04/08/2022 09:20

Những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh có mặt tại Mỹ trong chuyến lưu diễn của mình, nam nghệ sĩ cũng đã dành thời gian để viếng thăm mộ của người anh thân thiết Chí Tài.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Trang đã đăng tải hình ảnh NSƯT Hoài Linh đến viếng mộ cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ khiến khán giả không khỏi xót xa. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ bài thơ xúc động nói về tình huynh đệ bền chặt giữa nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài làm ai đọc qua cũng nhớ về những hình ảnh đứng chung sân khấu của 2 nghệ sĩ.

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 1
Bài thơ xúc động gợi nhắc lại những vở diễn ghi dấu ấn Hoài Linh - Chí Tài.

 

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 2
Khán giả không khỏi xót xa với hình ảnh NS Hoài Linh đau buồn trước bia mộ của cố NS Chí Tài.

 Có thể thấy, đứng trước phần mộ của người anh thân thiết, đã đồng hành cùng mình qua bao vở diễn, NSƯT Hoài Linh không ngăn được sự xúc động, nhớ thương. Nam nghệ sĩ gục mặt và ôm lấy phần bia mộ khiến ai nhìn vào cũng phải nghẹn ngào, rơi nước mắt.

- “Nhìn anh Bốn thấy thương quá”.

- “Bao nhiêu kỉ niệm ùa về …!!! Từ ngày anh Tài mất đã có quá nhiều biến cố tới với anh Hoài Linh mong anh luôn mạnh mẽ và mong Anh trở lại với khán giả thật nhiều”.

- “Chắc có lẽ bố có rất nhiều câu chuyện muốn tâm sự với chú hả cô 6”.

- “Thấy hình ảnh này mà nghẹn quá cô 6 ơi. Thương”,...

Chí Tài – Hoài Linh được mệnh danh là "cặp bài trùng" của sân khấu hài lẫn trên các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Độ hợp rơ của họ phải nói là chỉ nhìn ánh mắt cũng đủ biết đối phương nói gì. Từ thuở hàn vi đến khi thành danh và trở thành những danh hài hàng đầu showbiz, họ vẫn được công chúng yêu mến bởi sự mộc mạc, giản dị và hết lòng với nghề.

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 3
Hoài Linh - Chí Tài là đôi bạn tri kỷ nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Suốt ngần ấy năm diễn chung, cả hai ghi dấu với khán giả qua loạt vở hài kịch ăn khách, cho đến bây giờ vẫn được khán giả xem đi xem lại như Ru lại câu hòa, Con sáo sang sông...

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 4

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 5

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 6

Cho đến hiện tại, dù cố nghệ sĩ Chí Tài đã mất được gần 2 năm nhưng vẫn để lại biết bao nỗi đau cùng sự tiếc nuối cho người ở lại, đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Mặc dù khán giả sẽ không còn được thấy hình ảnh của cặp bài trùng Chí Tài - Hoài Linh trên các sân khấu, chương trình giải trí nữa nhưng chắc chắn những giá trị tinh thần mà cố nghệ sĩ Chí Tài mang lại cùng người bạn lớn của mình sẽ không bao giờ phai trong lòng người hâm mộ.

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Từ khóa:   Hoài Linh Hoài Linh - Chí Tài sao Việt

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