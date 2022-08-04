Hậu nghi vấn có tình mới sau ly hôn Hoàng Oanh, chồng cũ tiết lộ sắp về Việt Nam hội ngộ con trai

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chồng cũ – Jack Cole vừa chia sẻ hình ảnh bên con trai. Đáng chú ý, nam doanh nhân kèm dòng nhắn nhủ “I’m coming”, cho thấy anh sắp về Việt Nam gặp lại con trai sau thời gian dài xa cách.

Bài đăng của chồng cũ Hoàng Oanh tiết lộ sắp về Việt Nam hội ngộ con trai.

Có thể thấy từ ngày thông báo ly hôn, mọi hoạt động của Hoàng Oanh và chồng cũ đều được cư dân mạng hết sức quan tâm và chú ý. Gần đây nhất, Jack Cole đã đăng tải loạt ảnh du lịch Croatia lên trang cá nhân. Song khiến dân mạng quan tâm hơn cả là sự xuất hiện của cô gái trẻ trong những đoạn clip ngắn doanh nhân người Mỹ chia sẻ. Cả hai vô tư thể hiện những hành động ngọt ngào khi đi du lịch cùng nhau. Từ đó, nhiều khán giả đồn đoán là chồng cũ của nàng Á hậu đã có tình mới.