Hậu nghi vấn có tình mới sau ly hôn Hoàng Oanh, chồng cũ tiết lộ sắp về Việt Nam hội ngộ con trai

Hiện netizen rất mong chờ và tò mò về cuộc hội ngộ của mẹ con Hoàng Oanh và chồng cũ.
- Hoàng Oanh đăng ảnh thăng hạng nhan sắc sau ly hôn, bất ngờ được chồng cũ khen nức nở hậu ồn ào cặp kè tình mới
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chồng cũ – Jack Cole vừa chia sẻ hình ảnh bên con trai. Đáng chú ý, nam doanh nhân kèm dòng nhắn nhủ “I’m coming”, cho thấy anh sắp về Việt Nam gặp lại con trai sau thời gian dài xa cách.
Có thể thấy từ ngày thông báo ly hôn, mọi hoạt động của Hoàng Oanh và chồng cũ đều được cư dân mạng hết sức quan tâm và chú ý. Gần đây nhất, Jack Cole đã đăng tải loạt ảnh du lịch Croatia lên trang cá nhân. Song khiến dân mạng quan tâm hơn cả là sự xuất hiện của cô gái trẻ trong những đoạn clip ngắn doanh nhân người Mỹ chia sẻ. Cả hai vô tư thể hiện những hành động ngọt ngào khi đi du lịch cùng nhau. Từ đó, nhiều khán giả đồn đoán là chồng cũ của nàng Á hậu đã có tình mới.
Về phía Hoàng Oanh, nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện ra người đẹp đã bỏ theo dõi bố của con trai trên Instagram. Động thái này của nữ MC khiến netizen cho rằng, mối quan hệ của cả hai đã không còn tốt đẹp sau ly hôn.
Hiện tại, Hoàng Oanh đang cố gắng cân bằng cuộc sống, tích cực quay trở lại công việc. Cô cũng thường xuyên chia sẻ ảnh đưa con trai đi chơi tại Việt Nam. Bà mẹ một con còn được nhận xét nhan sắc thăng hạng. Không chỉ vóc dáng, làn da mà khuôn mặt của cô vẫn luôn trẻ trung, rạng rỡ.
Jack Cole và MC Hoàng Oanh kết hôn vào tháng 12/2019, sau 2 năm hẹn hò. Cả hai có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh, tên Max. Tuy nhiên, vào giữa tháng 4 vừa qua, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nữ MC Hoàng Oanh lên tiếng xác nhận thông tin chia tay chồng Tây sau 3 năm gắn bó.