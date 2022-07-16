Chồng cũ bất ngờ có động thái đặc biệt dành cho Hoàng Oanh, netizen háo hức: Liệu có 'gương vỡ lại lành'?

Động thái mới đây của chồng cũ Hoàng Oanh đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
- Giữa tin đồn chồng cũ 'hẹn hò' với gái lạ, MC Hoàng Oanh liền tự tay cắt phăng mái tóc dài khiến ai nấy cũng sững sờ!
- Giữa lúc chồng cũ vướng tin đồn đã có bạn gái mới, MC Hoàng Oanh đăng đàn chê ai đó 'sống lỗi'
Thời gian, sau khi ly hôn Hoàng Oanh, chồng Tây Jack Code liên tục vướng nhiều chỉ trích "phản bội" khi đăng tải nhiều hình ảnh thân mật bên cô gái lạ. Tuy nhiên, sau đó, anh đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ cô gái đó chỉ là chị gái của mình. Mới đây nhất, Jack Code tiếp tục có động thái gây chú ý khi lần này đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoàng Oanh và con trai kèm dòng chia sẻ: "Missing this happy boy so much" (Tạm dịch: Nhớ cậu bé vui vẻ này nhiều lắm).
Hành động trên của Jack Code nhanh chóng thu hút sự chú ý và bán tán của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng liệu Hoàng Oanh và chồng cũ có thể "gương vỡ lại lành" chăng? Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán từ phía người hâm mộ chứ cặp đôi vẫn chưa có động thái rõ ràng nào về việc hàn gắn tình cảm.
Trước đó, thông tin Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây từng khiến netizen vô cùng tiếc nuối. Hoàng Oanh trải lòng: "Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà Ngoại, ông bà Nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con! Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình! Trước giờ Oanh đã cố gắng hết lòng, hết sức mình có thể rồi nên giờ có thể bước tiếp. Bé Max là sức mạnh và hạnh phúc lớn nhất đời này của Oanh! Oanh sẽ dành tất cả tình yêu thương để chăm sóc con, cho con được sống bình an và khôn lớn nên người!".
Sau khi ly hôn, cả 2 đã cân bằng lại cuộc sống và nhanh chóng tất bật với công việc. Về phía Hoàng Oanh có thể thấy, cô làm việc không ngừng nghỉ với hi vọng xây dựng cuộc sống vững vàng cho con trai.