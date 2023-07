Chồng cũ bất ngờ có động thái đặc biệt dành cho Hoàng Oanh, netizen háo hức: Liệu có 'gương vỡ lại lành'?

Thời gian, sau khi ly hôn Hoàng Oanh, chồng Tây Jack Code liên tục vướng nhiều chỉ trích "phản bội" khi đăng tải nhiều hình ảnh thân mật bên cô gái lạ. Tuy nhiên, sau đó, anh đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ cô gái đó chỉ là chị gái của mình. Mới đây nhất, Jack Code tiếp tục có động thái gây chú ý khi lần này đăng tải hình ảnh chụp cùng Hoàng Oanh và con trai kèm dòng chia sẻ: "Missing this happy boy so much" (Tạm dịch: Nhớ cậu bé vui vẻ này nhiều lắm).

Chồng cũ bất ngờ đăng hình ảnh Hoàng Oanh và con trai lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động trên của Jack Code nhanh chóng thu hút sự chú ý và bán tán của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng liệu Hoàng Oanh và chồng cũ có thể "gương vỡ lại lành" chăng? Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán từ phía người hâm mộ chứ cặp đôi vẫn chưa có động thái rõ ràng nào về việc hàn gắn tình cảm.