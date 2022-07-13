Sau nhiều tin đồn có người mới, chồng cũ MC Hoàng Oanh chính thức lên tiếng làm rõ.
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Vừa qua, MC Hoàng Oanh chính thức xác nhận ly hôn chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Thời gian gần đây, trên Instagram cá nhân, chồng cũ Hoàng Oanh bất ngờ liên tục đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết bên một cô gái lạ. Ngay lập tức, những hình ảnh này làm dấy lên tin đồn chồng cũ của nữ MC có tình mới hậu ly hôn chưa được bao lâu.
Dù chưa rõ thực hư việc này ra sao mà chỉ mới là đồn đoán từ phía cư dân mạng thế nhưng các bài đăng của anh đã nhận về không ít bình luận "mắng" gay gắt. Thậm chí, có người còn nói rằng chồng cũ Hoàng Oanh "phản bội". Ngay dưới dòng bình luận chỉ trích này, lần đầu tiên, chồng cũ Hoàng Oanh lên tiếng giải thích ngay và luôn. Theo anh cho biết, cô gái xuất hiện thân mật bên anh trong những ngày gần đây là "my sister" (Tạm dịch: Chị của tôi). Động thái này của anh như ngầm khẳng định tin đồn có người mới là không đúng.
Được biết, sau ly hôn, cả hai cũng nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống và guồng quay công việc. Hoàng Oanh và chồng cũ cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn. Đồng thời, không ngại tương tác với nhau trên mạng xã hội và luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm con.
Trước đó, chia sẻ thêm về cuộc sống hậu ly hôn, Hoàng Oanh tâm sự: "Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng bình thản đối mặt, giữ tinh thần lạc quan. Tôi muốn mình vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để con trai có cuộc sống hạnh phúc".