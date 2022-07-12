Giữa lúc chồng cũ vướng tin đồn đã có bạn gái mới, MC Hoàng Oanh đăng đàn chê ai đó 'sống lỗi'

Bởi vì từng là cặp đôi nhận được sự yêu mến, thế nên dẫu chia tay thì cả Jack và Hoàng Oanh đều nhận được sự quan tâm. Nếu nữ MC xinh đẹp giành được quyền nuôi con và đang dần lấy lại cân bằng cuộc sống, thì chồng cũ ngoại quốc của cô cũng quay về công việc. Theo dõi trang cá nhân gần đây của Jack, có thể thấy anh thường xuyên đi du lịch nhiều nơi với bạn bè.

Vào hồi tháng 4 vừa qua, Jack - chồng cũ của Hoàng Oanh bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay và đang làm thủ tục ly hôn. Sau đó, chính Hoàng Oanh cũng lên tiếng xác nhận. Điều này khiến công chúng không khỏi bất ngờ, vì trước khi cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi", họ luôn thể hiện tình cảm mặn nồng và hết mực yêu thương con trai.

Gần đây, Jack gây bất ngờ khi công khai đăng ảnh thân mật cùng một cô gái lạ. Dường như cả hai đều khá thoải mái trong việc tương tác với đối phương, thậm chí còn không ngần ngại trao nhau loạt cử chỉ tình tứ.

Đây là lần đầu tiên Jack Cole thoải mái thể hiện những hành động tình cảm với một cô gái kể từ khi chia tay Hoàng Oanh. Nhiều netizens "bán tín bán nghi" đây có thể là bạn gái mới của anh sau 3 tháng ngắn ngủi thông báo ly hôn. Tuy nhiên đây mới chỉ là suy đoán, thật hư thế nào vấn chưa được chính chủ lên tiếng giải thích.

Jack công khai đăng ảnh thân mật bên một cô gái lạ, nhiều người "bán tín bán nghi" đây có thể là bạn gái mới của anh. Ảnh: Chụp màn hình

Giữa thông tin gây xôn xao cộng đồng mạng, mới đây MV Hoàng Oanh có bài đăng đáng chú ý trên trang cá nhân. "Bà mẹ một con" nhắc đến chuyện có người "sống lỗi", không tử tế với mình. Cụ thể, nữ MC ẩn ý: "Điều khó nhất trong một đoạn đời có lẽ là sống tử tế với những người đã không hề tử tế với mình. Nhưng vẫn dễ hơn là sống lỗi như họ. Biết ơn đời cho con nắng và hoa, cây xanh và bóng mát, có mẹ cha anh chị em và con trai nhỏ bé. Mỗi ngày qua là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn".

Hoàng Oanh đăng đàn chê ai đó "sống lỗi", giữa lúc chồng cũ vướng nghi vấn đã có bạn gái mới. Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, khi một người bạn viết: "Anh thì cảm thấy chỉ cần quên và tha thứ cũng là rất khó. Dù vậy nếu cố làm lỗi với họ thì mình sẽ không thể quên chuyện họ làm với mình, như là mình làm vết thương chỉ nặng hơn thôi”, Hoàng Oanh đáp lời: "Dạ vâng ạ, mình đâu phải gỗ đá phải không anh? Mình cần có thời gian và nhiều lắm những bình an".

Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi Hoàng Oanh có những chia sẻ ẩn ý như thế này trên trang cá nhân. Giữa lúc nghi vấn chồng cũ có bạn gái mới sau thời gian ngắn ly hôn, thì dòng trạng thái của Hoàng Oanh càng khiến dân mạng chú ý. Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhiều người cũng để lại động viên cho nữ MC xinh đẹp, mong cô mạnh mẽ vượt qua chuyện buồn hôn nhân để cùng con trai sống tốt hơn.