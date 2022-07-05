Chồng cũ MC Hoàng Oanh đăng ảnh tình cảm bên gái lạ, sớm có 'bóng hồng mới' sau 3 tháng ly hôn?

Hậu trường 05/07/2022 13:13

Jack Cole công khai đăng ảnh thân mật bên một cô gái. Nhiều người 'bán tín bán nghi' đây chính là bạn gái mới của anh sau ít tháng ly hôn nữ MC.

Chuyện tình ngọt ngào của MC Hoàng Oanh và chồng cũ ngoại quốc - Jack Cole - từng nhận được sự ngưỡng mộ. Họ không chỉ đẹp đôi về ngoại hình, học vấn mà còn đồng điệu nhau về lý tưởng sống. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 năm chung sống họ thông báo chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người. 

Mặc dù đã chia tay người đẹp Vbiz, nhưng Jack Cole vẫn nhận được sự quan tâm từ dân mạng Việt. Mới đây, nhiều người bất ngờ khi anh chàng ngoại quốc này đăng ảnh, cũng như clip thân mật cùng một cô gái trẻ thông qua story trên Instagram. 

Chồng cũ MC Hoàng Oanh đăng ảnh tình cảm bên gái lạ, sớm có 'bóng hồng mới' sau 3 tháng ly hôn? - Ảnh 1
Chồng cũ MC Hoàng Oanh đăng ảnh tình cảm bên gái lạ, sớm có 'bóng hồng mới' sau 3 tháng ly hôn? - Ảnh 2
Chồng cũ MC Hoàng Oanh đăng nhiều khoảnh khắc thân mật cùng một cô gái. Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo đó, chồng cũ Hoàng Oanh và người phụ nữ này liên tục có những hành động thân mật, vui vẻ trong chuyến nghỉ dưỡng. Trên story Instagram của mình, người phụ nữ cũng chia sẻ khoảnh khắc nhí nhố cùng Jack Cole. 

Điều này khiến dân mạng dấy lên nghi ngờ chồng cũ Hoàng Oanh có tình mới sau 3 tháng công khai "đường ai nấy đi" với nữ MC.

Song cũng có ý kiến cho rằng, hình ảnh của Jack Cole không nói lên điều gì, rất có thể cả hai chỉ là bạn bè và đi du lịch cùng nhau. Thực hư thế nào phải chờ người trong cuộc lên tiếng mới rõ. 

Chồng cũ MC Hoàng Oanh đăng ảnh tình cảm bên gái lạ, sớm có 'bóng hồng mới' sau 3 tháng ly hôn? - Ảnh 3
Thời gian còn mặn nồng của cặp đôi cùng con trai đầu lòng. Ảnh: FBNV

 

Ngày 13/4/2022, MC Hoàng Oanh xác nhận ly hôn chồng ngoại quốc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Họ quen biết nhau từ cuối tháng 10/2017, nhưng gần một năm sau, cô mới nhận lời yêu. Jack Cole thuộc thế hệ 8x, là người Mỹ sống tại Singapore. Thời gian hẹn hò, Hoàng Oanh cho biết Jack sống tình cảm, yêu quý gia đình cô, thường muốn ăn cơm mẹ cô nấu. Cuối năm 2019, hôn lễ được tổ chức tại TP HCM.

Tháng 8/2020, Hoàng Oanh một mình sinh con đầu lòng khi Jack ở Singapore, không thể bên cạnh cô nhiều tháng do dịch. Sau đó, cô cùng con trai sang Singapore đoàn tụ chồng. Cuối năm 2021, sau 16 tháng sống cùng Jack Cole, á hậu ôm con về nước, còn chồng Hoàng Oanh về Mỹ. 

Quãng thời gian này xuất hiện nhiều thông tin mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc. Tuy nhiên, họ giữ im lặng và phải một thời gian sau đó mới lên tiếng xác nhận.

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