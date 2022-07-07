Giữa tin đồn chồng cũ 'hẹn hò' với gái lạ, MC Hoàng Oanh liền tự tay cắt phăng mái tóc dài khiến ai nấy cũng sững sờ!

Cụ thể, trong những đoạn clip Jack Cole (chồng cũ Hoàng Oanh) mới đăng tải có sự xuất hiện của 1 cô gái trẻ lạ mặt. Dù chưa biết rõ người này là ai nhưng hiện những đoạn clip này vẫn đang gây xôn xao.

Cách đây không lâu, thông tin nữ MC Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây sau 3 năm bên nhau khiến dư luận không khỏi tiếc nuối. Đáng nói, những ngày gần đây, trên mạng xã hội còn rầm rộ tin đồn chồng cũ Hoàng Oanh có bạn gái mới chỉ sau vài tháng ly hôn.

Chồng cũ Hoàng Oanh đăng clip có xuất hiện của cô gái lạ làm dấy lên tin đồn hẹn hò người mời hậu ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Trước ồn ào của chồng, Hoàng Oanh mới đây bất ngờ tung đoạn clip tự tay cầm kéo, cắt phăng mái tóc dài quen thuộc. Đáng chú ý, thay vì tiếc nuối, Hoàng Oanh lại vô cùng vui vẻ trước quyết định này. Nhiều người đoán rằng có lẽ nữ MC muốn "làm mới" bản thân sau nhiều biến cố trong chuyện tình cảm. Trùng hợp ở thời điểm chia tay với diễn viên Huỳnh Anh, Hoàng Oanh cũng từng làm việc tương tự với mái tóc dài của mình khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Hoàng Oanh tự tay cắt mái tóc dài khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước dù không tiết lộ lý do ly hôn với chồng Tây là gì nhưng Hoàng Oanh tâm sự cả 2 chia tay trong hòa bình. Cô và chồng cũ sẽ giữ mối quan hệ tốt để cùng nhau nuôi dạy con trai: "Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con. Dù cho ba mẹ không còn là vợ chồng thì vẫn luôn là ba mẹ của con, vẫn là gia đình".