Lê Dương Bảo Lâm miệt mài chạy show, vợ một mình ôm con ngày xuất viện

Nhờ mẹ tròn con vuông, vợ và con trai Lê Dương Bảo Lâm hồi phục sức khỏe khá nhanh. Chỉ sau 3 ngày, Quỳnh Quỳnh và em bé đã được xuất viện để trở về nhà.
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Sau khi sinh con lần 3 và chào đón quý tử đến với gia đình nhỏ, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh càng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong thời gian vợ nằm viện sinh nở, dù bận rộn công việc song nam diễn viên hài vẫn sắp xếp thời gian qua chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, vì bận rộn lịch trình quay diễn định sẵn nên Lê Dương Bảo Lâm không thể có mặt để đón vợ con xuất viện. Vì thế mà sau 2 ngày sinh nở, Quỳnh Quỳnh và con trai phải tự về nhà mà không có ông xã hộ tống.
Trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh mới đây có lời "trách yêu" ông xã: "2 mẹ con về hôm qua đến giờ mà chưa có gặp ba. Mấy lần trước hoa rồi quà, lần này sao không thấy ba nói gì... Hoa 2 mẹ con em đâu?".
Chia sẻ lại bài viết của bà xã, Lê Dương Bảo Lâm ngậm ngùi trải lòng: "2 mẹ con tự về nha..., mốt ba bù lỗi lầm".
Được biết, Quỳnh Quỳnh cũng bày tỏ mong muốn sớm trở về nhà vì quá nhớ 2 con gái nhỏ Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Trước khi có thêm quý tử trong gia đình nhỏ, Lê Dương Bảo Lâm và vợ đã có 2 cô "tiểu công chúa" vô cùng đáng yêu, lanh lợi.
Có thể thấy bà xã của Lê Dương Bảo Lâm hậu sinh nở đã nhanh chóng lấy lại thần sắc rạng rỡ. Cô có vẻ hồi phục rất nhanh chóng sau hành trình vượt cạn vất vả. Điều này cũng khiến người hâm mộ phần nào yên tâm, ai nấy đều thi nhau gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.
Lê Dương Bảo Lâm cũng ghi điểm trong mắt netizen và được khen ngợi là người chồng tâm lý khi lỡ trêu Quỳnh Quỳnh tăng cân sau sinh và sau đó đã liên tục giải thích, mong vợ không để tâm và suy nghĩ nhiều để tránh bị trầm cảm sau sinh.