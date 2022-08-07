Lê Dương Bảo Lâm miệt mài chạy show, vợ một mình ôm con ngày xuất viện

Sau khi sinh con lần 3 và chào đón quý tử đến với gia đình nhỏ, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh càng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong thời gian vợ nằm viện sinh nở, dù bận rộn công việc song nam diễn viên hài vẫn sắp xếp thời gian qua chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, vì bận rộn lịch trình quay diễn định sẵn nên Lê Dương Bảo Lâm không thể có mặt để đón vợ con xuất viện. Vì thế mà sau 2 ngày sinh nở, Quỳnh Quỳnh và con trai phải tự về nhà mà không có ông xã hộ tống.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh mới đây có lời "trách yêu" ông xã: "2 mẹ con về hôm qua đến giờ mà chưa có gặp ba. Mấy lần trước hoa rồi quà, lần này sao không thấy ba nói gì... Hoa 2 mẹ con em đâu?".