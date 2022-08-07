Cường Đôla khoe ảnh gia đình 4 người ngọt ngào: mối quan hệ giữa hai con gây chú ý

Hậu trường 07/08/2022 08:53

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Cường Đôla - Đàm Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng dân tình chỉ chú ý đến hai "thế lực nhí".

Mới đây, Cường Đô La đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh gia đình 4 người cực tình cảm, trong đó có sự xuất hiện của Đàm Thu Trang, con trai Subeo và con gái Suchin. Được biết, đây là những hình ảnh được thực hiện nhân sinh nhật của ái nữ Suchin. Kèm theo đó là dòng trạng thái khẳng định chủ quyền của Cường Đôla: "My everything" (Tất cả là của tôi). 

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Tổ ấm nhỏ của Cường Đô La - Đàm Thu Trang. (Ảnh: Facebook Nguyen Quoc Cuong)

Trong ảnh, những khoảnh khắc ấm áp của gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang đốn tim fan lẫn cư dân mạng. Các thành viên đều diện trang phục đồng điệu tông pastel nhẹ nhàng sang trọng. 

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Đàm Thu Trang và Suchin điệu đà, nữ tính với váy, còn Cường Đô La và Subeo thanh lịch, bảnh bao với sơ mi trắng. (Ảnh: Facebook Nguyen Quoc Cuong)

Tuy nhiên, chiếm spotlight lại là 2 "thế lực nhí" Subeo và Suchin. Biểu cảm của 2 nhóc tỳ khiến người xem không khỏi thích thú. Trong nhiều khoảnh khắc, Subeo vô cùng vui vẻ và thoải mái đùa giỡn với bố và em gái.

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Subeo hài hước khiến khung hình thời trang của các thành viên thêm nhiều màu sắc, cảm xúc. (Ảnh: Facebook Nguyen Quoc Cuong)

Có thể thấy Subeo ngày càng cao lớn, đã trưởng thành hơn rất nhiều khi làm anh trai. Ở tuổi 12 nhóc tì được khen ngợi ra dáng anh cả trong nhà, được xem là "anh trai quốc dân" luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào với em gái và là sợi dây gắn kết Đàm Thu Trang và Cường Đôla. 

Sau khi Cường Đôla và Hồ Ngọc Hà có cuộc hôn nhân riêng, Subeo vẫn thường xuyên qua lại nhà của bố hoặc mẹ, thậm chí còn nhận được sự quan tâm và yêu thương hết mực của Kim Lý và Đàm Thu Trang.

Cường Đôla khoe ảnh gia đình 4 người ngọt ngào: mối quan hệ giữa hai con gây chú ý - Ảnh 4
Dân tình dành nhiều lời khen ngợi khi ánh mắt Đàm Thu Trang dành nhiều tình cảm đến Subeo - con trai riêng của ông xã. (Ảnh: Facebook Nguyen Quoc Cuong)

Với Đàm Thu Trang, cô luôn được ngưỡng mộ vì cách chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống bên ông xã và chăm sóc Subeo, con riêng của Cường Đô La. Nhìn mối quan hệ "mẹ kế - con chồng" vô cùng tốt đẹp của cả hai, ai nấy đều để lại lời khen ngợi: 

"Yêu gia đình này. Yêu cái cách mà các bạn yêu thương gắn kết. Nhìn Subeo bên mẹ Trang thật thoải mái. Chúc gia đình bạn luôn khoẻ mạnh bình an".

"Đàm Thu Trang, người mẹ tuyệt vời". 

"Rất thích tấm hình này của gia đình em, nhìn subeo và mẹ Trang lại có nét giống nhau quá nhỉ".

Cường Đôla khoe ảnh gia đình 4 người ngọt ngào: mối quan hệ giữa hai con gây chú ý - Ảnh 5
 Sự viên mãn, hạnh phúc đều thể hiện rõ trên gương mặt của mỗi thành viên. (Ảnh: Facebook Nguyen Quoc Cuong)

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào năm 2019. Một năm sau, cặp đôi đón con gái Suchin chào đời. Đàm Thu Trang thương yêu Subeo như con ruột, không hề có khoảng cách mà luôn chăm sóc và gần gũi với con trai riêng của chồng. Trước đây dân tình còn nhiều lần chứng kiến những khoảnh khắc cô nàng ôm ấp, cắt tóc cho nhóc tỳ đầy tình cảm. Ngược lại, Subeo cũng dành cho Đàm Thu Trang tình cảm quý mến, từ lâu đã gọi Hoa khôi xứ Lạng là "mẹ".

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