Lệ Quyên đáp trả đầy thâm sâu khi bị netizen chê 'cận cảnh mặt mộc như trái cà'

Mới đây, trên tài khoản cá nhân, Lệ Quyên đã đăng tải một đoạn video hướng dẫn động tác plank (chống đẩy bằng khuỷu tay) thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong video, nữ ca sĩ 8x với gương mặt mộc không trang điểm cùng trang phục thoải mái, bên cạnh là người tình trẻ Lâm Bảo Châu đang thực hiện bài tập.

Sau khi đoạn video được đăng tải, đã có rất nhiều bình luận của khán giả dành cho cặp đôi này. Bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ tinh thần thể dục thể thao của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thì cũng có những bình luận thẳng thừng chê bai nhan sắc của nữ hoàng phòng trà. Cụ thể, người này nói: "Ôi cận cảnh mặt mộc...như trái cà".

Tiếp đó, Lệ Quyên cũng đã lên tiếp đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng đầy thâm sâu. Cô nói: "Hihi, bạn để mặt mộc và tập thế này đi, mình tinh bạn như tiên luôn bản phây ảo ơi".

Bình luận của cư dân mạng và màn đáp trả của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng rất nhiều khán giả cũng đã lên tiếng thay nữ ca sĩ Lệ Quyên đáp trả lại bình luận khá khiếm nhã này.

Bình luận đáp trả của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Lệ Quyên xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm với người mẫu kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu vào đầu năm 2021. Cặp đôi đang sống chung ở căn biệt thự của nữ ca sĩ và thường xuyên tập thể dục thể thao cùng nhau bởi cả hai đều yêu và luôn cố gắng duy trì vóc dáng thon gọn của mình. Dù đã bước sang tuổi 41 nhưng nữ ca sĩ Lệ Quyên vẫn giữ cho mình vóc dáng và thân hình khiến bao chị em ngưỡng mộ.