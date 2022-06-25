Lệ Quyên lần đầu hé lộ nỗi lòng sau hôn nhân tan vỡ, nêu quan niệm tình yêu đầy thấm thía

Hậu trường 25/06/2022 09:37

Đi qua hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên lần đầu có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm trong tình yêu và bí quyết “hồi xuân” khiến khán giả bất ngờ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, hiện "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Ở độ tuổi U40, nhan sắc của bà mẹ 1 con Lệ Quyên vẫn trẻ trung, sang trọng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Mới đây nhất, ngày 24/06, chia sẻ với truyền thông, Lệ Quyên gây chú ý khi bộc bạch về chuyện tình yêu cũng như bí kíp chăm sóc bản thân để trẻ mãi không già. Theo đó, “nữ hoàng phòng trà” khẳng định quan niệm về tình yêu của cô chưa một lần thay đổi dù đã bước qua những thăng trầm của cuộc sống: “Ở mỗi giai đoạn cuộc đời hầu như ai cũng có những cách nhìn, cách nghĩ khác nhau nhưng riêng về tình yêu, quan niệm của Quyên gần như chưa bao giờ thay đổi. Từ trước đến nay Quyên vẫn luôn quan niệm tình yêu là không có khoảng cách, đã yêu là yêu hết lòng, hết mình, không toan tính và cũng không hối hận. Tình yêu là lý lẽ riêng của con tim, vì vậy khi yêu hãy để con tim thật sự lên tiếng”.

Lệ Quyên lần đầu hé lộ nỗi lòng sau hôn nhân tan vỡ, nêu quan niệm tình yêu đầy thấm thía - Ảnh 1
 Ở độ tuổi U40, nhan sắc của bà mẹ 1 con Lệ Quyên vẫn trẻ trung, sang trọng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi về nỗi sợ “tan vỡ”, Lệ Quyên không ngần ngại cho biết sự bản lĩnh và trí tuệ giúp cô vượt qua quá khứ để đi đến hạnh phúc hiện tại: “...Quyên nghĩ người phụ nữ thông minh là người phụ nữ không để cái bóng của quá khứ trở thành rào cản hạnh phúc ở hiện tại. Không thể chỉ vì một quãng ngắn không vui vẻ mà bắt cả phần đời còn lại phải sống trong khổ đau. Dù đổ vỡ 1 lần hay thậm chí là 10 lần, phụ nữ vẫn xứng đáng được yêu, được hạnh phúc chứ, tại sao lại không?

Bí quyết thì Quyên chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là bản thân Quyên luôn cho mình cơ hội được hạnh phúc bằng cách sẵn sàng đón nhận tình yêu. Đương nhiên là mình vẫn phải giữ một cái đầu tỉnh táo để nhìn nhận tình cảm của đối phương, nếu thấy đủ chân thành thì cứ mở lòng thôi”.

Lệ Quyên lần đầu hé lộ nỗi lòng sau hôn nhân tan vỡ, nêu quan niệm tình yêu đầy thấm thía - Ảnh 2
 Lệ Quyên không ngần ngại cho biết sự bản lĩnh và trí tuệ giúp cô vượt qua quá khứ để đi đến hạnh phúc hiện tại - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi trò chuyện này, Lệ Quyên khẳng định điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là sự tôn trọng: “Chắc chắn chính là sự tôn trọng. Yêu nhau say đắm, đậm sâu đến mấy mà thiếu đi yếu tố này thì cũng chẳng thể bền lâu được. Sự tôn trọng Quyên nói ở đây gồm 2 điều. Đầu tiên là tôn trọng lẫn nhau, mình tôn trọng đối phương và đối phương cũng phải biết tôn trọng mình. Không có chuyện người này xem thường cảm xúc của người kia, ép buộc đối phương phải thế này thế nọ chỉ vì mình không thích. Không ai yêu nhau thật sự mà làm như vậy cả.

Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, mình phải biết tôn trọng bản thân. Giá trị của mình ở đâu mình phải là người rõ nhất, không cầu cạnh, không bi lụy, không đánh mất bản thân vì bất cứ ai. Muốn đối phương trân trọng mình thì trước hết, mình phải có sự tự tôn riêng”.

Lệ Quyên lần đầu hé lộ nỗi lòng sau hôn nhân tan vỡ, nêu quan niệm tình yêu đầy thấm thía - Ảnh 3
Sau đổ vỡ hôn nhân, hiện "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ tâm sự về chuyện tình yêu, giọng ca gốc Hải Phòng còn thẳng thắn cho biết, hình ảnh Lệ Quyên trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống mà khán giả thấy một phần là “tín hiệu” của việc yêu đúng người, phần còn lại là nhờ ý thức yêu thương chính bản thân mình.

Chia sẻ cụ thể hơn, “Bà mẹ 1 con” cho biết việc thấu hiểu và yêu thương bản thân là bản năng vốn dĩ mà cô có: “Thật sự đó là bản năng của Quyên rồi, theo thời gian chỉ có tăng thôi, không giảm bớt, vì là phụ nữ, ai cũng được thiết lập sẵn trong gen cái khát khao được đẹp, được tươi trẻ cả. Chỉ là có người vì cuộc sống bận rộn, áp lực công việc, gia đình mà quên mất phải chăm sóc, nuông chiều bản thân mình thôi. 

Còn với Quyên, dù bận rộn với lịch trình đi diễn, làm mẹ thì mình vẫn cố gắng dành thời gian để chăm chút cơ thể, thấu hiểu tâm hồn mình. Và điều khiến Lệ Quyên tự hào nhất ở hiện tại chính là chưa một giây phút nào Quyên quên việc yêu thương bản thân mình”.

Lệ Quyên lần đầu hé lộ nỗi lòng sau hôn nhân tan vỡ, nêu quan niệm tình yêu đầy thấm thía - Ảnh 4

Giọng ca gốc Hải Phòng còn thẳng thắn cho biết, hình ảnh Lệ Quyên trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống mà khán giả thấy một phần là “tín hiệu” của việc yêu đúng người - Ảnh: Internet

Về bí quyết giúp nhan sắc và vóc dáng đẹp vượt thời gian, nữ ca sĩ chia sẻ việc tập thể thao thường xuyên và chế độ ăn khoa học là "chìa khoá” giúp cô ngày một “hồi xuân”: “Quyên thường xuyên tập các bài tập giữ dáng, áp dụng chế độ ăn uống khoa học và dưỡng da mỗi ngày để duy trì vẻ ngoài hiện tại".

Được biết, hiện tại Lệ Quyên đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào bên Lâm Bảo Châu. Cuộc sống viên mãn hiện tại cùng sự giàu có của nữ ca sĩ chính là niềm ao ước của nhiều người.

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