Lệ Quyên bất ngờ 'xin phép' chồng cũ một điều đặc biệt, vô tình hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai

Hậu trường 18/06/2022 09:45

Kể từ khi ly hôn, Lệ Quyên gây chú ý khi hiếm hoi nhắc đến tên của chồng cũ - đại gia Đức Huy trên mạng xã hội.

Sau khi Lệ Quyên và đại gia Đức Huy chính thức "đường ai nấy đi" cách đây vài năm trước, cả hai đều đã thống nhất sẽ cùng nhau nuôi dạy và chăm sóc quý tử đầu lòng nên người. Nhóc tỳ Kỳ Anh hiện tại đang sống cùng bố, mỗi khi có thời gian rảnh nữ ca sĩ luôn dành thời gian cho con trai.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên tự hào cho biết con trai đã hoàn thành bậc tiểu học. Ngoài ra cô còn chia sẻ thêm về tính cách của quý tử. Cụ thể "nữ hoàng phòng trà" tâm sự: "Vài dòng cho con trai yêu của mẹ. Vậy là con đã tốt nghiệp đại học chữ to (tiểu học hihi). Một cột mốc rất quan trọng với con đấy".

Lệ Quyên bất ngờ 'xin phép' chồng cũ một điều đặc biệt, vô tình hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 1
Lệ Quyên rạng rỡ và hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp của con trai - Ảnh: IGNV
Lệ Quyên bất ngờ 'xin phép' chồng cũ một điều đặc biệt, vô tình hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 2
Bé Kỳ Anh là con trai chung duy nhất của ca sĩ Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy - Ảnh: IGNV

Đồng thời, nữ ca sĩ "xin phép" chồng cũ Đức Huy để nói rằng, sự tự tin của con trai giống như đang biểu diễn trước đám đông là do di truyền từ mẹ. 

Cô hạnh phúc chia sẻ: "Khi nhìn con được chọn làm đại diện cho cả lớp đứng phát biểu trước toàn trường, sự tự tin của con giống như đang biểu diễn (cái này xin phép ba Đức Huy nói rằng di truyền của mẹ nha) làm mẹ mê mẩn hệt như người hâm mộ xem thần tượng biểu diễn ấy. Không diễn tả được niềm hạnh phúc này bằng lời. Con trai của mẹ lớn lên từng ngày và điều quan trọng nhất mẹ thấy con rất vững vàng, nhận thức rõ tất cả những điều tốt đẹp nhất, thương yêu nhất của mẹ cũng như tất cả mọi người giành cho con".

Lệ Quyên bất ngờ 'xin phép' chồng cũ một điều đặc biệt, vô tình hé lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh 3
Hậu ly hôn, cả hai vẫn dành sự quan tâm, yêu thương đủ đầy con trai - Ảnh: Internet

Ngoài ra, "nữ hoàng phòng trà" còn hy vọng bản thân sẽ trở thành một người bạn thân thiết của con: "Con hãy cứ an yên từng bước trưởng thành như thế nhé, không có áp lực nào cả, con cứ là mình thôi cậu bé thiện lành ấm áp của mẹ. Mẹ sẽ luôn bên con, nâng niu tất cả những gì thuộc về con, cả cảm xúc đầu tiên non nớt chân thành, ngây thơ của con. Mẹ không cố gắng làm mẹ vì đó là bản năng rồi. Mẹ sẽ cố gắng là người bạn thân nhất của con để luôn là người đầu tiên được con chia sẻ tất cả mọi chuyện".

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