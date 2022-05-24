Lệ Quyên bất ngờ triết lý về chuyện tình cảm, dân tình liên tưởng ngay đến Lâm Bảo Châu

Hậu trường 24/05/2022 11:01

Lệ Quyên bỗng dưng có những chia sẻ đầy triết lý về tình cảm, cuộc sống khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao.

Lệ Quyên vốn là nữ ca sĩ kín tiếng về chuyện đời tư, thời còn mặn nồng với doanh nhân Đức Huy, nữ ca sĩ rất ít khi khoe chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ khi công khai chuyện tình với tình trẻ kém 12 tuổi, "nữ hoàng phòng trà" ngày càng trẻ hóa và cũng dần cởi mở hơn về chuyện đời tư.

Mới đây, nữ ca sĩ đưa ra quan điểm dành riêng cho phái đẹp, ai nghe xong cũng phải "gật gù" tâm đắc. Nữ ca sĩ viết: "Quyên là người cực kỳ nhạy cảm và khó tính. Người bên cạnh luôn phải chăm chút và tinh tế. Tất nhiên, Quyên cũng phải như thế với người ta rồi. Nhưng phụ nữ mà, càng có giá trị càng khắt khe, không hề dễ dàng sở hữu được họ, giữ được họ".

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Lệ Quyên đưa ra quan điểm dành riêng cho phái đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi chia sẻ, rất nhiều người đã đồng tình với quan điểm của "nữ hoàng phòng trà". Dường như trải qua mọi chuyện, Lệ Quyên có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng như sau đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ, Lệ Quyên đã rút được khá nhiều bài học về hôn nhân và cuộc sống. Cô cho biết: "Còn tiền, đâu phải mình mới có tiền. Ngoài kia vạn người nhiều tiền, mình đã là gì mà kể. Nhưng đàn bà, hấp dẫn người đàn ông bởi nhiều thứ lắm. Nhất là theo năm tháng, vô vị thì chả có gì cứu nổi. Đàn ông cũng vậy. Tóm lại, hấp dẫn nhau là sự tổng hòa nhiều yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Ai cứ đề cao quá những thứ vật ngoài thân chứng tỏ bản thân họ không hề có chút giá trị nào".

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Lệ Quyên đã rút được khá nhiều bài học về hôn nhân và cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, cặp đôi đang sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Anh có mối quan hệ tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ.

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Từ khóa:   Lệ Quyên sao Việt Lâm Bảo Châu

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