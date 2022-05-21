Bạn thân 'bóc trần' chuyện tình 'đũa lệch' của Lệ Quyên, còn nói thẳng về con người thật của Lâm Bảo Châu!

Hậu trường 21/05/2022 10:01

Trong chia sẻ mới đây, Quang Hà có nhiều nhận xét gây chú ý về chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên là Lâm Bảo Châu là một trong những cặp đôi "tình chị em" đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mặc dù, khi mới công khai đã nhận không ít lời chê bai, bàn tán xôn xao, song cả 2 đã vượt qua dư luận và chứng minh được tình yêu của mình.

Mới đây nhất, trong môt buổi phỏng vấn với báo Dân Trí, ca sĩ Quang Hà đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về chuyện tình đẹp của bạn thân Lệ Quyên và tình trẻ. Cụ thể, giọng ca “Ngỡ” nhận thấy rõ từ khi có tình yêu mới, Lê Quyên đã thay đổi rất nhiều. Cô trẻ trung, yêu đời hơn và đặc biệt là cũng thoải mái, dễ thương hơn. 

Bạn thân 'bóc trần' chuyện tình 'đũa lệch' của Lệ Quyên, còn nói thẳng về con người thật của Lâm Bảo Châu! - Ảnh 1
Quang Hà có những chia sẻ gây chú ý về chuyện tình của Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Quang Hà cũng co những nhận xét hết sức thẳng thắn về tính cách của người tình Lệ Quyên: “Châu là người điềm tính, lịch thiệp và rất dễ thương. Bạn trai của Lệ Quyên phải là người mà cô ấy có thể dựa dẫm về cảm xúc, tinh thần để cô ấy yêu đời và thoải mái”.

Bên cạnh, Quang Hà khẳng định mình là người bạn thân chứng kiến mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống, tình cảm của Lệ Quyên nên trước việc nữ ca sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều vì chuyện tình yêu của mình, Quang Hà đã lên tiếng bênh vực: “Khi người ta yêu rồi thì chẳng quan tâm được người xung quanh nghĩ gì đâu, họ chỉ tận hưởng những gì họ đang có thôi. Còn những ý kiến đàm tiếu thì, cuộc sống mà, có người yêu thì cũng có người ghét, có người thích thì cũng sẽ có người không vừa mắt”.

Bạn thân 'bóc trần' chuyện tình 'đũa lệch' của Lệ Quyên, còn nói thẳng về con người thật của Lâm Bảo Châu! - Ảnh 2
Quang Hà và Lệ Quyên có mối quan hệ thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet

Theo Quang Hà, nếu Lệ Quyên chăm chăm chú ý đến cách nhìn, lời nói của người khác sẽ rất mệt mỏi.  Đồng thời, trong những lần đi chơi cùng nhau, Quang Hà tiết lộ cũng có Lâm Bảo Châu tham gia cùng: “Lệ Quyên và Bảo Châu đều rất chiều chuộng, chăm sóc nhau. Họ đang ở giai đoạn đẹp nhất của tình yêu. Đó là khi họ mới tìm thấy nhau, hãy cứ "say" với điều đó vì sau này nếu đã kết hôn hoặc có những ràng buộc rồi thì có thể có những thay đổi trong tình cảm”.

Bạn thân 'bóc trần' chuyện tình 'đũa lệch' của Lệ Quyên, còn nói thẳng về con người thật của Lâm Bảo Châu! - Ảnh 3
Cả 2 thường tụ họp đi bạn bè đi chơi cùng nhau và tất nhiên có Lâm Bảo Châu tham gia cùng - Ảnh: Internet

Qua những tiết lộ của Quang Hà có thể thấy, sau hôn nhân đổ vỡ, cuối cùng Lệ Quyên cũng tìm được cho mình bờ vai vững chắc và người lu yêu thương, chiều chuộng, thấu hiểu. Người hâm mộ cũng liên tục bày tỏ sư háo hức mong chờ một đám cưới "thế kỷ" của cặp đôi sớm được diễn ra.

Thêm ảnh Lệ Quyên và Hà Hồ "mỗi người mỗi việc" dù chung khung hình, vị trí đứng của 2 đàng trai gây chú ý

Thêm ảnh Lệ Quyên và Hà Hồ "mỗi người mỗi việc" dù chung khung hình, vị trí đứng của 2 đàng trai gây chú ý

Như mọi khi, dù đứng chung khung hình nhưng Hà Hồ và Lệ Quyên vẫn không tương tác. Tuy nhiên, Lâm Bảo Châu và Kim Lý lại gây chú ý khi đứng sát rạt nhau.

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Từ khóa:   Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu lê quyên và tình trẻ Ca sỹ Lệ Quyên

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