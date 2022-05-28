Đăng hình cùng 'tình trẻ kém 11 tuổi', Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ sự thay đổi của bản thân sau khi trải qua 'sóng gió' cuộc đời

Hậu trường 28/05/2022 16:21

Chuyện tình giữa Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên vẫn luôn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ trải lòng mình về những tâm sự, thay đổi của bản thân sau những năm tháng làm nghề. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Nhiều năm qua, những giọt mồ hôi khô đi và được đền đáp bằng vinh quang. Cảm ơn nghệ thuật đã biến mình thành người mềm mỏng, nhẫn nại, bình thản.

Rồi thì với một người xuất phát dưới 0 như mình, lại càng hiểu cuộc đời này sâu sắc lắm. Rằng, giá trị của một người cứ âm thầm xây dựng từ cốt cách bản thân. Tất cả sẽ được công nhận, phải công nhận một cách tâm phục khẩu phục từ người yêu mình và kể cả ghét cũng thế", nữ ca sĩ tâm sự.

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Lệ Quyên tiết lộ những thay đổi của bản thân sau khi trải qua 'sóng gió' cuộc đời - Ảnh: Chụp màn hình

Lệ Quyên tiếp tục trải lòng: "Khi đạt đến cảnh giới đó rồi, như phản xạ tự nhiên, mình biết nể trọng ngưỡng mộ người hơn mình, biết cảm thông và đôi khi là cười xòa không chấp với người kém mình, kể cả sự kệch cỡm mình bắt gặp cứ nhan nhản như trò hề, suy cho cùng sẽ lại trở thành trò giải trí xem cho vui. Với tính cách như mình, một người đàn ông quân tử núp sau vẻ bánh bèo. Nóng như núi lửa, bất cần, áp đặt, điên hơn chữ điên, nói là làm, một là một, hai là hai, bất chấp hơn chữ bất chấp thì nếu không phải là nghệ sĩ, chắc nhiều tình huống sẽ kịch tính chả khác phim hành động".

Lệ Quyên tiết lộ mỗi gian đoạn cuộc đời, cô luôn gặp được những người đàn ông tử tế bên cạnh và bảo vệ. Lệ Quyên cho biết luôn trân trọng tất cả, từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Cô bày tỏ: "Điều quan trọng với một người đàn bà như mình là bên cạnh luôn có bờ vai ấm dựa vào thủ thỉ, mình cứ thế lọt thỏm mà nhỏ bé lại thôi. Chẳng phải mình vĩ đại gì đâu, chắc là khi hạnh phúc và bình yên rồi, ai cũng sẽ trở nên đáng yêu như thế".

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Lệ Quyên có những thay đổi tích cực: mềm mỏng, nhẫn nại, bình thản - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Lệ Quyên đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên tình trẻ sau khi trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Dù cả hai chênh lệch nhau tới 11 tuổi nhưng vẫn được dân tình nhận xét là khá đẹp đôi khi sánh đôi cùng nhau.

Kể từ khi hẹn hò với trai trẻ, nữ ca sĩ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cô thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc thường ngày và loạt ảnh bên người yêu khiến dân tình nhiều phen ghen tị.

Con trai Lệ Quyên lần đầu tiên công khai hình ảnh cùng 'tình trẻ' của mẹ

Con trai Lệ Quyên lần đầu tiên công khai hình ảnh cùng 'tình trẻ' của mẹ

Đây là lần đầu tiên con trai Lệ Quyên đăng ảnh tình mới của mẹ.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu sao Việt

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