Đang êm ấm bên tình trẻ, Lệ Quyên bất ngờ nhắc đến chuyện 'tan vỡ' trong tình yêu: 'Trước khi buông tay... ta đã từng say đắm nhau đến thế'

Dòng trạng thái của Lệ Quyên nói về chuyện tình yêu ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều sự quan tâm và bình luận của người hâm mộ.

Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ "ăn khách" nhất với dòng nhạc trữ tình, bolero bởi chất giọng vô cùng đặc biệt. Bên cạnh việc đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp âm nhạc, hiện tại cuộc sống tình cảm của Lệ Quyên với tình trẻ Lâm Bảo Châu cũng viên mãn, hạnh phúc không kém. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ đăng tải về dòng trạng thái nói về chuyện tình cảm của người đàn bà từng trải. Những câu nói triết lí trên mạng xã hội của nữ ca sĩ không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ: "Đàn bà trong chuyện tình cảm nên trân trọng tất cả những ai đi qua cuộc đời ta, nông cạn nhất là cứ hay nói hối hận hay chối bỏ tất cả.

Như thể quá khứ toàn những thứ chẳng ra gì, chắc tương lai sẽ là điều sáng láng hơn không? Ồ không nhé, không gì là chắc chắn cả. Chỉ là cứ hết mình vun đắp và nỗ lực cùng nhau để mà bước tiếp thôi". Dòng trạng thái của Lệ Quyên nhận nhiều sự quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó, Lệ Quyên cũng bày tỏ quan điểm của bản thân về việc chia tay, tiếc nuối trong chuyện tình cảm đến mức "chết đi sống lại": "Trước khi buông tay vì nhiều lý do, ta đã từng say đắm nhau đến thế, từng dệt mộng dệt mơ trên trời dưới biển, có khi từng chết đi sống lại đôi khi để níu kéo không được đấy thôi. Hãy để người khác phải tiếc nuối, đừng để người ta phải rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến bạn. Là người đàn bà hay ho khó à nha".

Sau khi công khai tình cảm, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của Lệ Quyên ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Đa số ý kiến đều đồng tình với quan điểm của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, một số người bày tỏ cũng bày tỏ nghi ngờ chuyện tình cảm của Lệ Quyên đang gặp trục trặc nên mới nhắc đến việc "buông tay". Trước đó, đầu năm 2021, Lệ Quyên xác nhận đang hẹn hò với người mẫu Lâm Bảo Châu sau nhiều đồn đoán của khán giả. Từ đó, nữ ca sĩ cũng khá thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh tình tứ bên người tình. Từ ngày yêu tình trẻ, Lệ Quyên được nhận xét nhan sắc "lão hóa ngược", tính cách vui vẻ và yêu đời hơn - Ảnh: FBNV Được biết, cặp đôi còn sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Hiện, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đang là một trong những cặp "tình chị em" được yêu mến nhất nhì Vbiz.

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