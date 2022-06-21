Hồ Ngọc Hà cố tình làm điều này giữa lúc Lệ Quyên và nhiều nghệ sĩ khác bị tố vi phạm bản quyền nhạc?

Mới đây, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong đêm nhạc ở Phú Quốc, tiếp tục thể hiện bản mashup nổi tiếng đó. Tuy nhiên, lần này “Ai chung tình được mãi” đã không còn hiện diện, các ca khúc còn lại vẫn được giữ nguyên.

Gần đây, có rất nhiều nghệ sĩ khác cũng từng cover lại “Ai chung tình được mãi” và Hồ Ngọc Hà chính là một trong số đó. Nữ ca sĩ từng hát ca khúc trên trong một phút ngẫu hứng được khán giả đề nghị. Thậm chí, cô còn đưa “Ai chung tình được mãi” vào bản mashup những bài hát nổi tiếng của các đồng nghiệp.

Nhiều người tin rằng Hồ Ngọc Hà đã rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc của Tùng Dương, Lệ Quyên và Đan Trường . Bản thân nữ ca sĩ đã ý thức được hành vi “hát chùa” là không nên, có thể khiến cô vướng vào ồn ào tương tự các đồng nghiệp kể trên.

Được biết, ACV Entertainment đã thông báo việc ca sĩ Lệ Quyên, Tùng Dương, Đan Trường biểu diễn ca khúc "Ai chung tình được mãi" trong các chương trình thương mại nhưng không xin phép đơn vị sở hữu bản quyền. Theo đó, đơn vị này nếu rõ việc ca khúc "Ai chung tình được mãi" đang thuộc sở hữu độc quyền của công ty này.

Đơn vị ACV chỉ cấp phép độc quyền cho ca sĩ Đinh Tùng Huy phát hành và biểu diễn ca khúc này - Ảnh: Internet

Trước đó, đơn vị này chỉ cấp phép độc quyền cho ca sĩ Đinh Tùng Huy phát hành và biểu diễn. Tuy nhiên, một số ca sĩ đã mang ca khúc này đem đi trình diễn ở nhiều sân khấu khác nhau mà không xin phép. Vì vậy, đơn vị này cho rằng hành động này đã vi phạm bản quyền âm nhạc.

Theo thông tin từ đơn vị bản quyền ca khúc, ca sĩ Lệ Quyên đã biểu diễn "Ai chung tình được mãi" trên nhiều sân khấu ở Nha Trang, Đà Lạt… nhưng không xin phép. Đến ngày 20/5, công ty gửi thông báo về việc vi phạm bản quyền ca khúc cùng yêu cầu "nữ hoàng phòng trà" không được sử dụng ca khúc này trên các sân khấu trình diễn của mình.

Lệ Quyên và nhiều nghệ sĩ bị tố vi phạm bản quyền nhạc - Ảnh: Internet

Lại nói về Lệ Quyên, Đan Trường hay Tùng Dương, sau khi đơn vị sở hữu bản quyền “Ai chung tình được mãi” đăng đàn tố cáo, lần lượt họ đều đã có phản ứng. Đan Trường giải thích, xin lỗi và lập tức gỡ bản cover trên kênh YouTube. Phía Lệ Quyên khẳng định sẽ không bao giờ hát ca khúc trên với bất cứ hình thức nào nữa. Trong khi đó đơn vị tổ chức đêm nhạc của Tùng Dương thì giải thích nam ca sĩ hát vì được BTC yêu cầu. Họ thừa nhận thiếu sót vì chưa xin phép, hứa sẽ công khai xin lỗi đơn vị sở hữu bản quyền và nhạc sĩ Đông Thiên Đức.