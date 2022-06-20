Nhân ngày của cha, Hồ Ngọc Hà và các con cùng gửi lời cảm ơn đến Kim Lý: 'Cả nhà luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này'

Hà Hồ, Kim Lý bén duyên từ năm 2017, khi cả 2 cùng nhau đóng MV. Sau những thước phim lãng mạn, cặp sao thường xuyên bị netizen bắt gặp đồng hành tại các sự kiện. Mới đây, Hà Hồ và Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò. Cả hai đón cặp song sinh hồi tháng 11/2020. Kim Lý cầu hôn vợ hai ngày sau khi cô sinh. Chứng kiến loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, không ít người dành sự ngưỡng mộ và có phần ghen tị trước hạnh phúc của cả 2 người.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có với nhau gần 6 năm hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây nhan ngày của cha, nữ ca sĩ và các con đã đăng tải loạt hình ảnh tình cảm của chồng bên các con, đồng thời nữ ca sĩ cũng không quên gửi đến ông xã của mình lời chúc tốt đẹp nhất.