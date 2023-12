Nhân ngày của cha, Hồ Ngọc Hà và các con cùng gửi lời cảm ơn đến Kim Lý: 'Cả nhà luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này'

Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những giây phút ông xã và các con trên MXH - Ảnh: Internet

Cụ thể người đẹp chia sẻ: "Happy Father’s Day Papa. We always love you and need you in our life (tạm dịch là Chúc mừng ngày của Cha, cả nhà luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này)".

Bên dưới dòng bình luận không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích của cả 2, khi trải qua nhiều năm cả Hồ Ngọc Hà lẫn Kim Lý đều giữ cho mái ấm của mình hạnh phúc trọn vẹn và hầu như chưa từng có bất kỳ thông tin nào về việc 2 người đang rạn nứt hay sắp tan vỡ.