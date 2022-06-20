Nhân ngày của cha, Hồ Ngọc Hà và các con cùng gửi lời cảm ơn đến Kim Lý: 'Cả nhà luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này'

Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của gia đình Hồ Ngọc Hà, người hâm mộ không khỏi phần ngưỡng mộ và ghen tị với nữ ca sĩ.
- NSND Công Lý gây bất ngờ khi gắn thẻ vợ cũ và Ngọc Hà trên MXH, nội dung bài đăng không khỏi khiến netizen cảm động rơi nước mắt
- Trước hôn lễ trọng đại, Minh Hằng cùng 'đồng bọn' lên đồ đi quẩy hết mình trong tiệc độc thân
Hà Hồ, Kim Lý bén duyên từ năm 2017, khi cả 2 cùng nhau đóng MV. Sau những thước phim lãng mạn, cặp sao thường xuyên bị netizen bắt gặp đồng hành tại các sự kiện. Mới đây, Hà Hồ và Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò. Cả hai đón cặp song sinh hồi tháng 11/2020. Kim Lý cầu hôn vợ hai ngày sau khi cô sinh. Chứng kiến loạt khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, không ít người dành sự ngưỡng mộ và có phần ghen tị trước hạnh phúc của cả 2 người.
Mới đây nhan ngày của cha, nữ ca sĩ và các con đã đăng tải loạt hình ảnh tình cảm của chồng bên các con, đồng thời nữ ca sĩ cũng không quên gửi đến ông xã của mình lời chúc tốt đẹp nhất.
Cụ thể người đẹp chia sẻ: "Happy Father’s Day Papa. We always love you and need you in our life (tạm dịch là Chúc mừng ngày của Cha, cả nhà luôn yêu anh và cần anh trong cuộc sống này)".
Bên dưới dòng bình luận không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích của cả 2, khi trải qua nhiều năm cả Hồ Ngọc Hà lẫn Kim Lý đều giữ cho mái ấm của mình hạnh phúc trọn vẹn và hầu như chưa từng có bất kỳ thông tin nào về việc 2 người đang rạn nứt hay sắp tan vỡ.
Sau tất cả, netizen hy vọng cặp đôi sẽ mãi luôn tràn trề sức khỏe và vui vẻ giống như ở thời điểm hiện tại.