Con trai 11 tuổi của Lệ Quyên tỏ tình bạn gái Tây như người lớn, vừa sành điệu vừa ngôn tình

Hậu trường 23/06/2022 09:40

Sau khi công khai "mối tình ô mai", con trai Lệ Quyên liên tục có những hành động ngọt ngào trên mạng xã hội.

Ngày 14/6, bé Kỳ Anh - con trai của Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy - bất ngờ khoe bạn gái ngoại quốc. Theo đó, trên trang cá nhân, con trai Lệ Quyên đăng bức ảnh chụp cùng bạn gái Tây trong buổi lễ tốt nghiệp.

Trong ảnh, Kỳ Anh diện áo sơ mi trắng, đeo nơ bảnh bao, còn cô bạn mặc đầm xanh nhạt, tay ôm hoa. Cả hai đứng chung khung hình trông vô cùng đáng yêu.

"Tag" đối phương vào bài viết, quý tử nhà Lệ Quyên đính kèm icon trái tim đầy ngọt ngào.

Con trai 11 tuổi của Lệ Quyên tỏ tình bạn gái Tây như người lớn, vừa sành điệu vừa ngôn tình - Ảnh 1
Giữa tháng 6 vừa qua, con trai Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc. Ảnh: IGNV

Sau khi khoe bạn gái Tây, mới đây Kỳ Anh tiếp tục có hành động bày tỏ tình cảm cực "ngọt" với đối phương.

Mới đây nhất, trên story của Instagram, Kỳ Anh tiếp tục đăng đàn thể hiện tình cảm với bạn gái ngoại quốc. Lần này, quý tử nhà "Nữ hoàng phòng trà" mạnh dạn hơn khi chia sẻ tấm hình "sánh đôi" bạn gái, phía bên ngoài là trái tim đỏ rực bao quanh cùng chia sẻ cực tình cảm: "2022 till infinite" (Tạm dịch: 2022 cho tới vô hạn).

 

Con trai 11 tuổi của Lệ Quyên tỏ tình bạn gái Tây như người lớn, vừa sành điệu vừa ngôn tình - Ảnh 2
Từ khi công khai "mối tình ô mai" ngọt ngào, con trai Lệ Quyên thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng bạn gái. Ảnh: Chụp màn hình

Ai nấy bất ngờ vì lời tỏ tình "ngôn tình" của Kỳ Anh dành cho bạn gái. Từ khi công khai chuyện tình cảm riêng tư, Kỳ Anh liên tục có hành động thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Cậu nhóc còn để hình nền điện thoại là tấm ảnh bạn gái Tây. Gây chú ý hơn cả trong tất cả ảnh, Kỳ Anh khá "ga lăng" khi để bạn gái làm trọng tâm khung hình, mình chỉ chiếm một góc nhỏ.

Về phía Lệ Quyên, cô tỏ ra rất thích thú khi con trai mạnh dạn thể hiện tình cảm với bạn khác giới. Nữ ca sĩ tự hào chia sẻ: "Bạn gái đầu tiên của chàng. Yêu con". Có thể thấy, dù con trai mới 11 tuổi, chuẩn bị lên cấp 2 nhưng Lệ Quyên không hề cấm cản chuyện yêu đương của con. Cô vui mừng và ủng hộ khi thấy con công khai bạn gái ngoại quốc. 

Con trai 11 tuổi của Lệ Quyên tỏ tình bạn gái Tây như người lớn, vừa sành điệu vừa ngôn tình - Ảnh 3
Con trai 11 tuổi của Lệ Quyên tỏ tình bạn gái Tây như người lớn, vừa sành điệu vừa ngôn tình - Ảnh 4
Quý tử nhà Lệ Quyên tỏ ra khá chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa. Ảnh: IGNV

 

Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo) là con trai cưng của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Cậu bé năm nay lên 11 tuổi, được ví như cậu ấm "ngậm thìa vàng", sinh ra đã không thiếu thứ gì trên đời. Từ khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của quý tử nhà giàu càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Có thể thấy, cậu bé lớn nhanh hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa cả về chiều cao lẫn vẻ bên ngoài. Càng lớn, con trai Lệ Quyên càng trổ mã điển trai, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cũng chính nhờ sự vượt trội về thể chất mà nhiều người cho rằng, Kỳ Anh chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. 

 

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi!

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi!

'Nữ hoàng phòng trà' tỏ ra rất phấn khích và ủng hộ khi thấy con công khai bạn gái ngoại quốc.

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Từ khóa:   Lệ Quyên con trai Lệ Quyên Lệ Quyên - Đức Huy

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