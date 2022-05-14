Hậu vướng nghi vấn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, người đẹp 20 tuổi bị nhắn tin gạ gẫm, cái giá làm 'vợ yêu' gây sốc

Hậu trường 14/05/2022 13:49

Người đẹp sinh năm 2002 - Cẩm Đan bị gạ gẫm với những lời ngon ngọt từ người đàn ông lạ mặt.

Mới đây, người đẹp Cẩm Đan thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ khi đăng tải hình ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn một người đàn ông lạ gửi cho cô. Theo đó, người này liên tục gọi điện cho người đẹp nhưng không được hồi đáp. Cuối cùng chọn cách nhắn tin để thổ lộ nỗi lòng. Người đàn ông này cho biết dành tình yêu tha thiết cho Cẩm Đan, muốn cô về làm vợ và hứa chu cấp vật chất, có một cuộc giàu sang.

Người đàn ông lạ mặt viết: “Anh là người chồng tốt sẽ cho em mọi điều em cần. Anh cho em sự bình yên ấm áp. Cho em vui vẻ hạnh phúc. Cho em tiền bạc giàu có đẳng cấp thượng lưu. Cho em vật tốt nhất và đắt nhất thế giới. Anh cho em cả thế giới tình yêu ngọt ngào, anh cho em giấc mơ đẹp nhất thế giới. Hãy yêu thương anh và hạnh phúc tuyệt vời khi em là vợ của anh, vợ yêu”.

Hậu vướng nghi vấn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, người đẹp 20 tuổi bị nhắn tin gạ gẫm, cái giá làm 'vợ yêu' gây sốc - Ảnh 1
Cẩm Đan tiết lộ tin nhắn bị gạ gẫm. Ảnh: Chụp màn hình

Trước hành động khó hiểu của người đàn ông lạ mặt này, Cẩm Đan chỉ biết thốt lên “Ủa, cái gì vậy?".

Đông đảo người hâm mộ cũng vô cùng bất ngờ và cảm thấy khó hiểu trước hành động của người tự xưng là đại gia không rõ danh tính này. Không rõ người đàn ông này có vấn đề gì.

Đây không phải lần đầu tiên "tình tin đồn" của chồng cũ Lệ Quyên gặp phải trường hợp như này. Trong quá khứ cô cũng từng hé lộ về chuyện tương tự gặp phải khiến bản thân không khỏi ngán ngẩm.

Hậu vướng nghi vấn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, người đẹp 20 tuổi bị nhắn tin gạ gẫm, cái giá làm 'vợ yêu' gây sốc - Ảnh 2
Cẩm Đan năm nay 20 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: FBNV

 Cẩm Đan tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Đan, sinh năm 2002 tại An Giang. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ nhan sắc cuốn hút. Tuy nhiên, người đẹp chỉ lọt top 15 cuộc thi sắc đẹp và để lại nhiều tiếc nuối với người xem chương trình vì không thể tiến sâu hơn.

Sau cuộc thi, Cẩm Đan gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Việc cặp đôi hơn kém nhau tận 27 tuổi khiến dư luận bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, Cẩm Đan khẳng định mối quan hệ giữa họ chỉ là anh em. Mặc dù vậy, những hình ảnh thân mật trên mức bình thường của cặp đôi khiến cư dân mạng đồn đoán rằng đây không chỉ đơn thuần là anh em thân thiết như người đẹp sinh năm 2002 đã chia sẻ.

Hậu vướng nghi vấn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, người đẹp 20 tuổi bị nhắn tin gạ gẫm, cái giá làm 'vợ yêu' gây sốc - Ảnh 3
Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên từng có quãng thời gian bên nhau. Tuy nhiên cả hi khẳng định cả hai chỉ là anh em thân thiết. Ảnh minh họa: Internet 

Sau khoảng thời gian khắng khít, khán giả không còn thấy họ xuất hiện nữa. Netizen cho rằng chuyện của 2 người đã tan vỡ khi cả hai không còn follow nhau trên mạng xã hội, đồng thời chồng cũ Lệ Quyên cũng đăng ảnh một cô nàng Top 5 Hoa hậu Việt Nam khác lên trang cá nhân. 

Hậu vướng nghi vấn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, Cẩm Đan thời gian gần đây hiện diện với thân hình phổng phao, vòng 1 cuốn hút. Điều này dấy lên làm dấy lên nghi vấn cô đã trùng tu nhan sắc. Dẫu vậy người đẹp không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận mà thay vào đó, cô vẫn nỗ lực trên chặng đường tìm kiếm một chỗ đứng cho mình trong làng mẫu Việt.​

Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Với lợi thế lớn về hình thể xinh đẹp và gợi cảm, những shot hình của Cẩm Đan thật khó để rời mắt.

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