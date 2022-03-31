Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Với lợi thế lớn về hình thể xinh đẹp và gợi cảm, những shot hình của Cẩm Đan thật khó để rời mắt.
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Sau khi vướng ồn ào nghi vấn chia tay đại gia Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên, Cẩm Đan ngày càng thay đổi theo hướng gợi cảm hơn. Người đẹp 20 tuổi không ngại theo đuổi phong cách sexy, táo bạo và khoe lợi thế hình thể qua những bộ bikini, nội y quyến rũ.
Mới đây, Cẩm Đan tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện nội y và khoác áo hững hờ, khoe đôi chân thon dài, vóc dáng thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn 57 cm.
Cẩm Đan sinh năm 2002 tại An Giang và được công chúng biết đến khi tham dự cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2020". Sở hữu nhan sắc khả ái, vóc dáng hài hòa, song cô chỉ đạt được thành tích Top 15 chung cuộc sau khi cạnh tranh với dàn ứng viên sáng giá hơn.
Bước vào độ tuổi 20, Cẩm Đan có hình thể quyến rũ, nhan sắc ngày càng cuốn hút hơn. Với những bộ ảnh mới đa phong cách thời gian gần đây, Cẩm Đan quả là minh chứng sống cho câu nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".
ẢNH: FBNV