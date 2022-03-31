Cẩm Đan ngày càng quyến rũ sau tin đồn chia tay chồng cũ Lệ Quyên, đúng là "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai"

Sau khi vướng ồn ào nghi vấn chia tay đại gia Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên, Cẩm Đan ngày càng thay đổi theo hướng gợi cảm hơn. Người đẹp 20 tuổi không ngại theo đuổi phong cách sexy, táo bạo và khoe lợi thế hình thể qua những bộ bikini, nội y quyến rũ.

Mới đây, Cẩm Đan tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện nội y và khoác áo hững hờ, khoe đôi chân thon dài, vóc dáng thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn 57 cm.