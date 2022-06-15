Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi!

Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo) là con trai cưng của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Cậu bé năm nay lên 11 tuổi, được ví như cậu ấm "ngậm thìa vàng", sinh ra đã không thiếu thứ gì trên đời. Từ khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của quý tử nhà giàu càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Thậm chí mới đây, ca sĩ Lệ Quyên còn tiết lộ cậu ấm đã công khai có bạn gái đầu tiên trên trang cá nhân. Theo đó, Kỳ Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng cô bạn cùng trường trong buổi lễ tốt nghiệp, "tag" tên cô bé cùng biểu tượng hình trái tim ngọt ngào. Thông qua bức ảnh, có thể thấy đó là cô bé ngoại quốc, có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Bên dưới bức ảnh, Lệ Quyên bày tỏ sự yêu thích và bình luận ủng hộ con: "Wow".

Có thể thấy, cậu bé lớn nhanh hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa cả về chiều cao lẫn vẻ bên ngoài. Càng lớn, con trai Lệ Quyên càng trổ mã điển trai, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cũng chính nhờ sự vượt trội về thể chất mà nhiều người cho rằng, Kỳ Anh chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi.

Không những vậy, nữ ca sĩ cũng tự hào chia sẻ: "Bạn gái đầu tiên của chàng. Yêu con". Có thể thấy, dù con trai mới 11 tuổi, chuẩn bị lên cấp 2 nhưng Lệ Quyên không hề cấm cản chuyện yêu đương của con. Cô vui mừng và ủng hộ khi thấy con công khai bạn gái ngoại quốc.

Lệ Quyên công khai hình ảnh bé Bo đứng cạnh 1 bạn nữ ngoại quốc khiến cư dân mạng chú ý. Ảnh: IGNV

Có lẽ đây là những khoảnh khắc được ghi lại trong buổi liên hoan kết thúc năm học của các nhóc tỳ.

Hiện, khoảnh khắc trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng.

"Nữ hoàng phòng trà" rất đầu tư cho việc học của con. Ảnh: FBNV

Được biết, hiện Kỳ Anh đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM với mức học phí đắt đỏ bật nhất.

Lệ Quyên cho biết, con trai được tiếp xúc với môi trường quốc tế từ nhỏ, thầy cô và bạn bè hầu hết là người nước ngoài nên ít bị soi mói về xuất thân. Ở trường, Kỳ Anh cũng không chủ động kể mẹ là ai. Việc con được học tập và vui chơi bình thường như chính các bạn cùng trang lứa chính là điều mà "nữ hoàng phòng trà" mong muốn.

Kỳ Anh là một trong những rich kid được quan tâm nhất showbiz Việt. Ảnh: IGNV

Có thể nói, Kỳ Anh được hưởng mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho, không chỉ tình cảm mà còn có cuộc sống giàu sang. Dù mới 11 tuổi nhưng thiếu gia nhà giàu đã được tận hưởng những dịch vụ sang chảnh, ở biệt thự, mặc đồ hiệu từ đầu tới chân hay thường xuyên được người thân tặng quà đắt đỏ. Hiện tại rich kid đang sống cùng đại gia Đức Huy nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ.