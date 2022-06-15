Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi!

Hậu trường 15/06/2022 10:41

'Nữ hoàng phòng trà' tỏ ra rất phấn khích và ủng hộ khi thấy con công khai bạn gái ngoại quốc.

Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo) là con trai cưng của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Cậu bé năm nay lên 11 tuổi, được ví như cậu ấm "ngậm thìa vàng", sinh ra đã không thiếu thứ gì trên đời. Từ khi bố mẹ ly hôn, cuộc sống của quý tử nhà giàu càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 1
Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 2
Con trai Lệ Quyên có cuộc sống "ngậm thìa vàng". Ảnh: FBNV

 

Có thể thấy, cậu bé lớn nhanh hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa cả về chiều cao lẫn vẻ bên ngoài. Càng lớn, con trai Lệ Quyên càng trổ mã điển trai, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Cũng chính nhờ sự vượt trội về thể chất mà nhiều người cho rằng, Kỳ Anh chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. 

Thậm chí mới đây, ca sĩ Lệ Quyên còn tiết lộ cậu ấm đã công khai có bạn gái đầu tiên trên trang cá nhân. Theo đó, Kỳ Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng cô bạn cùng trường trong buổi lễ tốt nghiệp, "tag" tên cô bé cùng biểu tượng hình trái tim ngọt ngào. Thông qua bức ảnh, có thể thấy đó là cô bé ngoại quốc, có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Bên dưới bức ảnh, Lệ Quyên bày tỏ sự yêu thích và bình luận ủng hộ con: "Wow".

Không những vậy, nữ ca sĩ cũng tự hào chia sẻ: "Bạn gái đầu tiên của chàng. Yêu con". Có thể thấy, dù con trai mới 11 tuổi, chuẩn bị lên cấp 2 nhưng Lệ Quyên không hề cấm cản chuyện yêu đương của con. Cô vui mừng và ủng hộ khi thấy con công khai bạn gái ngoại quốc.

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 3
Lệ Quyên công khai hình ảnh bé Bo đứng cạnh 1 bạn nữ ngoại quốc khiến cư dân mạng chú ý. Ảnh: IGNV

 

Có lẽ đây là những khoảnh khắc được ghi lại trong buổi liên hoan kết thúc năm học của các nhóc tỳ. 

Hiện, khoảnh khắc trên đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. 

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 4
"Nữ hoàng phòng trà" rất đầu tư cho việc học của con. Ảnh: FBNV

 

Được biết, hiện Kỳ Anh đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM với mức học phí đắt đỏ bật nhất. 

Lệ Quyên cho biết, con trai được tiếp xúc với môi trường quốc tế từ nhỏ, thầy cô và bạn bè hầu hết là người nước ngoài nên ít bị soi mói về xuất thân. Ở trường, Kỳ Anh cũng không chủ động kể mẹ là ai. Việc con được học tập và vui chơi bình thường như chính các bạn cùng trang lứa chính là điều mà "nữ hoàng phòng trà" mong muốn.

Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 5
Con trai 11 tuổi nhà Lệ Quyên công khai bạn gái ngoại quốc, chàng trai năm ấy đã lớn thật rồi! - Ảnh 6
Kỳ Anh là một trong những rich kid được quan tâm nhất showbiz Việt. Ảnh: IGNV

 

Có thể nói, Kỳ Anh được hưởng mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho, không chỉ tình cảm mà còn có cuộc sống giàu sang. Dù mới 11 tuổi nhưng thiếu gia nhà giàu đã được tận hưởng những dịch vụ sang chảnh, ở biệt thự, mặc đồ hiệu từ đầu tới chân hay thường xuyên được người thân tặng quà đắt đỏ. Hiện tại rich kid đang sống cùng đại gia Đức Huy nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ.

Nghi vấn Lệ Quyên và 'phi công trẻ' kém 12 tuổi đang trục trặc tình cảm?

Nghi vấn Lệ Quyên và 'phi công trẻ' kém 12 tuổi đang trục trặc tình cảm?

Thời gian gần đây, khán giả nhận thấy Lệ Quyên có nhiều nỗi niềm khó nói. Nữ ca sĩ thường đăng nhiều trạng thái suy tư về tình cảm, cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên con trai Lệ Quyên Lệ Quyên - Đức Huy

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 46 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 11 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 46 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An