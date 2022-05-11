Lệ Quyên mắng nhiếc ai đó là đồ rắn độc, không ngại buông lời thách thức đối phương, chuyện gì đây?

Hậu trường 11/05/2022 17:43

Dường như ai đó đã có việc làm vượt quá giới hạn nên 'nữ hoàng phòng trà' mới tức tối đến thế.

Mới đây, thông qua ứng dụng story, Lệ Quyên thể hiện sự bực dọc khi ai đó đã có hành động quá đáng với nữ ca sĩ. Thông qua ngôn từ "nữ hoàng phòng trà" thể hiện, có thể thấy cô đang rất phẫn nộ. Cô gọi những người này là "rắn độc" và thể hiện sự khinh thường.

Mặc dù vậy, thay vì "xù lông" để bảo vệ bản thân, nữ ca sĩ chọn cách ngồi trên cao và "cười". Có lẽ, đây là cách đáp trả cao tay mà Lệ Quyên dành cho những người có thù oán với mình.

"Công nhận vì miếng cơm mà bất chấp, không tha cho ai cả. Tởm, rẻ rách quá rồi. Càng ngày càng như lũ rắn độc, hở ra là cắn. Chị ngồi chị cười thôi các em ơi", Lệ Quyên bức xúc.

Lệ Quyên mắng nhiếc ai đó là đồ rắn độc, không ngại buông lời thách thức đối phương, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Lệ Quyên gọi ai đó là đồ "rắn độc". Ảnh: Chụp màn hình

Đây là lần hiếm hoi giọng ca Không còn nợ nhau thể hiện cảm xúc mạnh trên mạng xã hội. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra với bà mẹ một con, nhưng người hâm mộ cũng hi vọng cô sớm tìm lại nguồn năng lượng tích cực và sống cuộc đời của riêng mình.

Lệ Quyên mắng nhiếc ai đó là đồ rắn độc, không ngại buông lời thách thức đối phương, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Nữ ca sĩ đang tận hưởng hạnh phúc bên người tình kém 12 tuổi. Ảnh: FBNV

Cách đây hai năm, Lệ Quyên gây xôn xao khi tuyên bố đã “đường ai nấy đi” với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó. Sau ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi. Kể từ đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ngần ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Sau 2 năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi ngày thêm mặn nồng. Họ đồng hành cùng nhau tại mọi sự kiện, khoảnh khắc đời thường. Lâm Bảo Châu cũng có mối quan hệ tốt đẹp với con trai riêng của Lệ Quyên.

Lệ Quyên mắng nhiếc ai đó là đồ rắn độc, không ngại buông lời thách thức đối phương, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Chuyện tình chị - em ngọt ngào của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FBNV

Cặp đôi hiện đang sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc thì cũng có không ít người buông lời cay đắng dành cho cặp đôi chị em chênh nhau 12 tuổi này. Trong đó, có ý kiến còn khẳng định Lâm Bảo Châu chỉ đang lợi dụng "nữ hoàng phòng trà" chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu. Trước những lời công kích hướng vào Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nhiều lần lên tiếng bảo vệ. 

Lệ Quyên cho biết yêu người đàn ông này vì khiến cô ngày nào cũng cảm thấy ngọt ngào như Valentine. Lệ Quyên thổ lộ nỗi lòng: "Sao người ta cứ nghĩ đàn bà cứ có danh, có tất cả là dễ dàng có được tình yêu của ai đó nhỉ? Tình yêu nó khác, nó cảm tính, hâm hấp và xin thưa nó không mua được đâu".

Gặp sự cố trên sân khấu, Lệ Quyên nhanh trí 'sử dụng tuyệt chiêu' này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì độ hiệu quả mà nó mang lại

Gặp sự cố trên sân khấu, Lệ Quyên nhanh trí 'sử dụng tuyệt chiêu' này khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì độ hiệu quả mà nó mang lại

Vốn là nữ ca sĩ có thâm niên lâu năm trong nghề nên khi gặp sự cố, Lệ Quyên luôn biết cách xử lý mà không làm ảnh hưởng đến đêm diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Lâm Bảo Châu bạn trai Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 25 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?