Dường như ai đó đã có việc làm vượt quá giới hạn nên 'nữ hoàng phòng trà' mới tức tối đến thế.

Mới đây, thông qua ứng dụng story, Lệ Quyên thể hiện sự bực dọc khi ai đó đã có hành động quá đáng với nữ ca sĩ. Thông qua ngôn từ "nữ hoàng phòng trà" thể hiện, có thể thấy cô đang rất phẫn nộ. Cô gọi những người này là "rắn độc" và thể hiện sự khinh thường. Mặc dù vậy, thay vì "xù lông" để bảo vệ bản thân, nữ ca sĩ chọn cách ngồi trên cao và "cười". Có lẽ, đây là cách đáp trả cao tay mà Lệ Quyên dành cho những người có thù oán với mình.

"Công nhận vì miếng cơm mà bất chấp, không tha cho ai cả. Tởm, rẻ rách quá rồi. Càng ngày càng như lũ rắn độc, hở ra là cắn. Chị ngồi chị cười thôi các em ơi", Lệ Quyên bức xúc. Lệ Quyên gọi ai đó là đồ "rắn độc". Ảnh: Chụp màn hình Đây là lần hiếm hoi giọng ca Không còn nợ nhau thể hiện cảm xúc mạnh trên mạng xã hội. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra với bà mẹ một con, nhưng người hâm mộ cũng hi vọng cô sớm tìm lại nguồn năng lượng tích cực và sống cuộc đời của riêng mình.

Nữ ca sĩ đang tận hưởng hạnh phúc bên người tình kém 12 tuổi. Ảnh: FBNV Cách đây hai năm, Lệ Quyên gây xôn xao khi tuyên bố đã “đường ai nấy đi” với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó. Sau ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi. Kể từ đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ngần ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Sau 2 năm hẹn hò, tình cảm của cặp đôi ngày thêm mặn nồng. Họ đồng hành cùng nhau tại mọi sự kiện, khoảnh khắc đời thường. Lâm Bảo Châu cũng có mối quan hệ tốt đẹp với con trai riêng của Lệ Quyên. Chuyện tình chị - em ngọt ngào của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FBNV Cặp đôi hiện đang sống chung ở căn biệt thự dát vàng của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc thì cũng có không ít người buông lời cay đắng dành cho cặp đôi chị em chênh nhau 12 tuổi này. Trong đó, có ý kiến còn khẳng định Lâm Bảo Châu chỉ đang lợi dụng "nữ hoàng phòng trà" chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu. Trước những lời công kích hướng vào Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nhiều lần lên tiếng bảo vệ. Lệ Quyên cho biết yêu người đàn ông này vì khiến cô ngày nào cũng cảm thấy ngọt ngào như Valentine. Lệ Quyên thổ lộ nỗi lòng: "Sao người ta cứ nghĩ đàn bà cứ có danh, có tất cả là dễ dàng có được tình yêu của ai đó nhỉ? Tình yêu nó khác, nó cảm tính, hâm hấp và xin thưa nó không mua được đâu".

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