Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế

Hậu trường 29/06/2022 17:33

Con trai Lệ Quyên đi tiệm toàn chọn trúng những món đắt nhất, nữ ca sĩ phòng trà khen con trai rất có ‘mắt’ lựa đồ.

Lệ Quyên và chồng cũ có chung 1 người con trai chính là Kỳ Anh, tên thường gọi là bé Bo. Được biết đến với cuộc sống “sinh ra ở vạch đích”, sống trong nhung lụa, Kỳ Anh được cả bố và mẹ chăm sóc rất kĩ và tận tình, dù cả hai đã chính thức đường ai nấy đi.

Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 1
Bé Bo con trai Lệ Quyên. Ảnh: Internet

Thay phiên nhau chăm sóc cậu con trai là điều có thể thấy ở gia đình doanh nhân - ca sĩ này. Vậy nên, Lệ Quyên luôn chiều lòng, đưa con trai đi sắm đồ hiệu, cô không ngại ngần gọi con là ‘các sếp’, ngụ ý sẽ tuân theo tất cả những món đồ yêu thích của con. Và quả thật, khi dắt con đi mua sắm, Lệ Quyên cũng tiết lộ, Kỳ Anh toàn chọn những món đắt nhất tiệm.

Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 2
Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 3
Lệ Quyên tiết lộ đưa con đi sắm đồ. Ảnh: Internet.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên vô tình để lộ chi tiết đáng chú ý như trên. Cô đăng tải khoảnh khắc selfie lúc con trai đăng chăm chăm lựa đồ mới và bày tỏ: "Bạn Bo toàn thích những mẫu kinh điển đắt nhất tiệm".

Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 4
Kỳ Anh được Lệ Quyên khen có thẩm mỹ chọn đồ. Ảnh: Internet

Qua đó, có thể thấy Kỳ Anh đúng là nhóc tì sung sướng bậc nhất Vbiz. Chỉ mới 5 tuổi đã có những trải nghiệm cực kì đắt đỏ, sang trọng, đồng thời cậu còn có gu thẩm mỹ lựa chọn những món đồ vừa đẹp, vừa giá trị khiến mẹ không khỏi mãn nguyện. Khi nhận được sự chia sẻ này, cư dân mạng đã không ít trầm trồ vì độ tinh tế của Kỳ Anh và sự giàu có của nữ hoàng phòng trà. 

Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 5
Thẻ đen quyền lực của con trai nhà Lệ Quyên. Ảnh: Internet

Trước đó, Lệ Quyên từng tiết lộ con trai chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu 'thẻ đen' quyền lực, được biết đến là một trong những thẻ có dịch vụ tốt nhất khi đi máy bay. Cô cho hay, Kỳ Anh sở hữu "thẻ đen" là hội viên VIP nhỏ tuổi nhất ở đó.

Ngoài ra, chồng doanh nhân cũng hết mực quan tâm và nuông chiều bé Bo. Được biết, anh cùng con trai đang sống trong một căn biệt thự lớn ở TP. HCM. Anh từng dẫn con trai đi xem căn nhà 200 tỷ để làm quà cho cậu khi lớn lên. Đồng thời mạnh tay chi rất nhiều quà tặng có giá trị đắt đỏ như xe sang, đồ hiệu. Vợ chồng Lệ Quyên dường như ‘tính toán sẵn’ để sau này con lớn lên có thể sử dụng, đúng là một trong những cậu bé có số hưởng nhất là đây.

Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 6
Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế - Ảnh 7
Con trai Lệ Quyên nổi tiếng là ngoan ngoãn, chững chạc. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, con trai của nữ ca sĩ và chồng doanh nhân có tiếng là khiêm tốn, ngoan ngoãn. Cậu bé rất hòa đồng. Bản thân chàng trai nhỏ khá chững chạc và mạnh mẽ được nhiều người chia sẻ. Được biết, hiện tại Kỳ Anh cũng đang học trong một ngôi trường quốc tế nổi tiếng nhất nhì tại TP HCM, do vậy cậu bé còn rất giỏi ngoại ngữ và được kì vọng tương lai sẽ tiến rất xa. Việc Kỳ Anh được dạy dỗ tử tế và yêu thương hết mực nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn khiến rất nhiều người đồng cảm.

Chia sẻ của Lệ Quyên về việc đưa con đi mua sắm và gu thẩm mỹ của con trai 5 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Đăng ảnh ba thế hệ, H'hen Niê khiến cư dân mạng trầm trồ, visual của cả nhà đều đáng khen

Đăng ảnh ba thế hệ, H'hen Niê khiến cư dân mạng trầm trồ, visual của cả nhà đều đáng khen

Ai cũng biết H'hen Niê quá đẹp rồi, nhưng chân dung gia đình 3 thế hệ nhà cô cũng không phải dạng vừa đâu nhé. H’hen Niê đẹp từ ‘trong trứng nước’ là đúng rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên con trai Lệ Quyên chồng cũ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An