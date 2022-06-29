Con trai Lệ Quyên được mẹ sắm toàn đồ hiệu, món nào cũng đắt nhất: sinh ra đã ở vạch đích, chọn đồ nào cũng tinh tế

Con trai Lệ Quyên đi tiệm toàn chọn trúng những món đắt nhất, nữ ca sĩ phòng trà khen con trai rất có ‘mắt’ lựa đồ.

Lệ Quyên và chồng cũ có chung 1 người con trai chính là Kỳ Anh, tên thường gọi là bé Bo. Được biết đến với cuộc sống “sinh ra ở vạch đích”, sống trong nhung lụa, Kỳ Anh được cả bố và mẹ chăm sóc rất kĩ và tận tình, dù cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Bé Bo con trai Lệ Quyên. Ảnh: Internet Thay phiên nhau chăm sóc cậu con trai là điều có thể thấy ở gia đình doanh nhân - ca sĩ này. Vậy nên, Lệ Quyên luôn chiều lòng, đưa con trai đi sắm đồ hiệu, cô không ngại ngần gọi con là ‘các sếp’, ngụ ý sẽ tuân theo tất cả những món đồ yêu thích của con. Và quả thật, khi dắt con đi mua sắm, Lệ Quyên cũng tiết lộ, Kỳ Anh toàn chọn những món đắt nhất tiệm.

Lệ Quyên tiết lộ đưa con đi sắm đồ. Ảnh: Internet. Trên trang cá nhân, Lệ Quyên vô tình để lộ chi tiết đáng chú ý như trên. Cô đăng tải khoảnh khắc selfie lúc con trai đăng chăm chăm lựa đồ mới và bày tỏ: "Bạn Bo toàn thích những mẫu kinh điển đắt nhất tiệm". Kỳ Anh được Lệ Quyên khen có thẩm mỹ chọn đồ. Ảnh: Internet Qua đó, có thể thấy Kỳ Anh đúng là nhóc tì sung sướng bậc nhất Vbiz. Chỉ mới 5 tuổi đã có những trải nghiệm cực kì đắt đỏ, sang trọng, đồng thời cậu còn có gu thẩm mỹ lựa chọn những món đồ vừa đẹp, vừa giá trị khiến mẹ không khỏi mãn nguyện. Khi nhận được sự chia sẻ này, cư dân mạng đã không ít trầm trồ vì độ tinh tế của Kỳ Anh và sự giàu có của nữ hoàng phòng trà.

Thẻ đen quyền lực của con trai nhà Lệ Quyên. Ảnh: Internet Trước đó, Lệ Quyên từng tiết lộ con trai chỉ mới 5 tuổi đã sở hữu 'thẻ đen' quyền lực, được biết đến là một trong những thẻ có dịch vụ tốt nhất khi đi máy bay. Cô cho hay, Kỳ Anh sở hữu "thẻ đen" là hội viên VIP nhỏ tuổi nhất ở đó. Ngoài ra, chồng doanh nhân cũng hết mực quan tâm và nuông chiều bé Bo. Được biết, anh cùng con trai đang sống trong một căn biệt thự lớn ở TP. HCM. Anh từng dẫn con trai đi xem căn nhà 200 tỷ để làm quà cho cậu khi lớn lên. Đồng thời mạnh tay chi rất nhiều quà tặng có giá trị đắt đỏ như xe sang, đồ hiệu. Vợ chồng Lệ Quyên dường như ‘tính toán sẵn’ để sau này con lớn lên có thể sử dụng, đúng là một trong những cậu bé có số hưởng nhất là đây. Con trai Lệ Quyên nổi tiếng là ngoan ngoãn, chững chạc. Ảnh: Internet Bên cạnh đó, con trai của nữ ca sĩ và chồng doanh nhân có tiếng là khiêm tốn, ngoan ngoãn. Cậu bé rất hòa đồng. Bản thân chàng trai nhỏ khá chững chạc và mạnh mẽ được nhiều người chia sẻ. Được biết, hiện tại Kỳ Anh cũng đang học trong một ngôi trường quốc tế nổi tiếng nhất nhì tại TP HCM, do vậy cậu bé còn rất giỏi ngoại ngữ và được kì vọng tương lai sẽ tiến rất xa. Việc Kỳ Anh được dạy dỗ tử tế và yêu thương hết mực nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn khiến rất nhiều người đồng cảm. Chia sẻ của Lệ Quyên về việc đưa con đi mua sắm và gu thẩm mỹ của con trai 5 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

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