Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’

Hậu trường 29/06/2022 12:34

Vừa đăng quang vài ngày, top 3 hoa hậu đã bị chê ăn mặc sến sẩm, phần trang phục trong chuyến công tác khiến các người đẹp bị dìm từ a đến z.

Cụ thể, trong lịch trình dài hơi cho việc chuẩn bị tham gia các hoạt động trên cương vị mới, 3 nàng hậu đã được đông đảo dân tình chú ý. Trong đó, phần trang phục của các người đẹp bị rơi vào vòng xoáy tranh cãi, netizen cho rằng thời trang của top 3 hoa hậu trong chuyến đi mới đây hầu như bị dìm dáng và kém tinh tế.

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 1

Hậu đăng quang, nhất cử nhất động của 3 nàng hậu xuất sắc nhất Miss Universe 2022 luôn được dân tình chú ý. Ảnh: Internet.

Một cư dân mạng bất ngờ đăng đàn nhận xét stylist lần này chuẩn bị trang phục kém chuẩn. Theo đó, cả 3 người đẹp đều mắc lỗi trang phục. “Cận cảnh outfit ngày thứ 3 của chị em Hoàn Vũ 2022. Tính ra màu vàng này nhu nên nhìn sang, còn màu cam neon thì thôi rồi. Nghĩ sao bả da ngâm mà quất nguyên cây cam neon, nhìn vô tối hù luôn đó má.”

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 2
Cư dân mạng bình luận trang phục top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Ảnh: Internet

Không chỉ Tân Hoa hậu Ngọc Châu mà cả 2 Á hậu đều bị vướng lùm xùm. Dân tình cho hay, chẳng thể nào mà màu da của nàng hậu lại tương xứng với màu cam neon quá chói, điều đó khiến của cô bị sạm hẳn đi, không hòa hợp với trang phục.

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 3
Lịch trình ngày thứ 3 của top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Ảnh: Internet

Về phía hai nàng Á hậu, netizen cũng soi lại phần trang phục không mấy vừa vặn. Cộng đồng mạng nhận xét phần trang phục của Á hậu Thảo Nhi và Thủy Tiên dài đến mức lùng bùng, luộm thuộm hẳn đi. Thiết kế suit như trên khiến các người đẹp khó di chuyển, thậm chí có người còn lo sợ 2 nàng hậu sẽ bị vấp té. Trong 3 trang phục trên, chỉ có Hoa hậu Ngọc Châu với chiều cao 1,74m là cân được tổng thể cân đối nhất. Dù vậy, cô vẫn bị đánh giá tay áo quá dài đến mức ‘không thò được tay ra’.

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 4
Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 5
Tay áo của Ngọc Châu bị đánh giá quá dài. Riêng 2 nàng Á hậu có phần quần khiến họ trông lùng bùng. Ảnh: Internet

Dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với hình ảnh của Top 3 trên mạng xã hội, liên tiếp những bình luận nổ trời: "Oufiit nhìn xu cà na", "Mix đồ kiểu gì thế", "Quất cái màu không ai dám chơi, nhìn sến", "Áo còn không thò được tay ra"... Được biết, trang phục của các người đẹp đều được stylist và ekip riêng chuẩn bị.

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 6
Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 7
Cư dân mạng bình luận thời trang mới nhất của top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Ảnh: Internet

Ngay sau khi hình ảnh lịch trình của 3 nàng hậu đăng tải, dân tình đòi ‘giải cứu gấp’ vì chuyện váy áo quá lận đận, kém tinh tế. Có người còn hài hước liên tưởng trang phục của 3 người đẹp với... cây bút dạ quang.

 

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 8
Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 9
Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 10
Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 11
Hàng loạt bình luận đòi giải cứu 3 nàng hậu. Ảnh: Internet

Trước đó, cả 3 từng diện trang phục áo dài được cho là vừa vặn và nổi bật cùng chiếc vương miện danh giá. Xuất hiện trong phần diễu hành đầu tiên trước khán giả, cả 3 nàng Hậu cực kì tươi tắn. Ngoài ra, trang phục đời thường cũng như những hình ảnh thời trang khi tham dự Miss Universe, các người đẹp đều được đánh giá cực kì xinh đẹp.

Ăn mặc sến sẩm hậu đăng quang, 3 nàng hậu bị ví như cây bút dạ quang khiến cả dân mạng xôn xao đòi ‘giải cứu’ - Ảnh 12
Top 3 Hoa hậu nổi bật trong trang phục diễu hành hậu đăng quang. Ảnh: Internet

Sau sự việc lần này, netizen mong chờ thêm những phần xuất hiện thu hút hơn của 3 nàng hậu vì họ vốn đã có thân hình chuẩn không cần chỉnh, chỉ cần mix match tinh tế thì thế nào cũng vừa vặn, quyến rũ.

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