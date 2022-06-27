Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng

Hậu trường 27/06/2022 22:37

Mới đây, bà xã đại gia Đức An mới đăng tải một hình ảnh ‘siêu hot’ trên facebook cá nhân, thân hình thon thả bất ngờ.

Trước đây, Phan Như Thảo luôn mong muốn giảm cân vì sau khi sinh con, cô có số cân nặng vượt mức. Ngoài ra, điều đó cũng đã từng khiến cô bị 'body shaming' một thời gian dài.

Nếu như theo dõi trang cá nhân và hành trình xuống kí của bà xã đại gia Đức An mới thấy được cô quyết tâm đến nhường nào. Không chỉ khắt khe với chế độ ăn, cô còn tích cực tập luyện để có được vóc dáng thon thả.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 1
Phan Như Thảo hậu giảm 15kg. Ảnh: Internet

Nếu như những lần trước, Phan Như Thảo đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ vì cân nặng đang được giảm dần, với những bức hình thon thả, quyến rũ, thì hiện tại, những người theo dõi cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O vì bà xã đại gia Đức An mới khoe những bức ảnh 'chuẩn hơn con gái còn son'.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 2
Phan Như Thảo ngày càng xinh đẹp. Ảnh: Internet

Cụ thể, đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân, người hâm mộ có thể thấy chân dài Cà Mau thon thả bất ngờ. Cô diện một chiếc váy chiết eo quyến rũ, kiểu áo có phần trễ vai còn vô tình để lộ xương quai xanh, điều đó phần nào nói lên việc bà xã đại gia Đức An giảm cân ngày càng thành công. Với kiểu tóc búi cao đơn giản, mặt mộc không trang điểm cầu kì, bà xã đại gia Đức An còn cho thấy vẻ đẹp trẻ trung, xinh đẹp chẳng thua gái 18.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 3
Cựu người mẫu hậu giảm cân. Ảnh: Internet 

Phan Như Thảo dạo gần đây thường diện những kiểu đầm đơn giản nhưng lại có khả năng tôn dáng triệt để. Ở bức hình thứ hai cũng cho thấy, cô đã lấy lại cân nặng gần như xưa.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 4
Phan Như Thảo nóng bỏng trên trang cá nhân. Ảnh: Internet

Được biết, những bức ảnh mà cựu người mẫu đăng tải gần như ông xã đại gia chụp cho. Quả thật, phải là nhiếp ảnh 'xịn' mới chụp được cho ‘siêu mẫu’ những kiểu ảnh không chê vào đâu được như vậy. Trong mắt đại gia Đức An, Phan Như Thảo được ‘cưng như trứng mỏng’, anh luôn bảo vệ và động viên vợ ngay cả những khi cân nặng của cô quá khổ. "Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể. Bụng mỡ như em được mấy người" là những lời có cánh mà đại gia Đức An thường dành cho vợ.

Đại gia Đức An cũng thường cho rằng vợ cần ăn uống đầy đủ và bổ sung thêm các món ăn, động viên vợ vì hi sinh vất vả cho gia đình nên cân nặng tăng không kiểm soát một thời gian dài. 

Hiếm có cặp vợ chồng viên mãn và hạnh phúc như Phan Như Thảo - Đức An. Cặp đôi luôn khiến CĐM phải không ít lần ghen tỵ đỏ con mắt. Cứ nhìn những lúc Phan Như Thảo nở nụ cười hạnh phúc bên chồng cũng đủ hiểu cô đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế nào với người đàn ông hơn cô 26 tuổi.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 5
Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 6
Phan Như Thảo có cân nặng như ý muốn trong hiện tại. Ảnh: Internet

Người đẹp thời gian vừa qua giảm cân bằng các thực phẩm lành mạnh, cũng như có chế độ ăn và những bài tập luyện ‘nghẹt thở’, được biết cô giảm 15kg trong vòng 3 - 4 tháng. Cụ thể, cựu mẫu cắt toàn bộ đồ ăn chứa tinh bột, nhịn đường, tất cả những lại trái cây ngọt và cả chất béo, dầu mỡ, bơ, phô mai, thịt có mỡ và không mỡ.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 7
Phan Như Thảo chia sẻ món nước giảm cân. Ảnh: Internet

Thay vào đó, Phan Như Thảo chỉ ăn yến mạch nấu nước lã thật loãng cho buổi sáng, nhịn buổi trưa và buổi tối sẽ ăn rau xanh, củ quả luộc hoặc ăn đậu hũ trắng. Bên cạnh đó, cô còn uống trà bí đao, la hán quả 7 vị nấu với trái sơn tra theo công thức tự làm để giảm cân. Bản thân người đẹp cũng uống thêm nước đậu đen xanh lòng sao lên và nấu với lá cỏ ngọt giúp cơ thể săn chắc, no lâu mà không bị tăng kí.

"Uống thay nước luôn, uống như cứu cánh của cuộc đời, cứ đói là uống, khát là uống, không uống nước trắng nữa luôn, ngày nào ngán món nước này thì uống cái nước kia. Nấu thay phiên nhau mỗi ngày một nồi to đùng rồi để tủ lạnh", Phan Như Thảo chia sẻ.

Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 8
Sốc với thân hình cựu người mẫu Phan Như Thảo hậu giảm cân mới nhất: body chuẩn như gái còn son, ‘mẫu xịn’ - cực phẩm trong mắt chồng - Ảnh 9
Phan Như Thảo mách nước kinh nghiệm giảm cân. Ảnh: Internet

Hậu Phan Như Thảo giảm cân vô cùng xinh đẹp hẳn là còn công lớn ở chồng. Quả thật, không ai ngắm Phan Như Thảo của hiện tại mà không say mê, đắm đuối.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo đại gia Đức An Phan Như Thảo giảm cân

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