Về vị trí thứ 2 trong Miss Universe Việt Nam 2022, Á hậu Lê Thảo Nhi ‘dính lời nguyền' đi thi toàn về nhì đầy tiếc nuối

Được biết, để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, Lê Thảo Nhi đã dành khá nhiều thời gian tập luyện, vượt qua nỗi sợ hãi cũng như thử thách bản thân để từng bước chinh phục ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, cô chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Thảo Nhi đăng quang 10 năm về trước nhận được nhiều sự quan tâm về nhan sắc. Trước đó, cô cũng là một đối thủ nặng kí và là một gương mặt được đánh giá cao.

Trước đó, người đẹp từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp mang tên Hoa hậu người Việt tại Châu Âu năm 2011 diễn ra tại Đức. Trong cuộc thi này, Thảo Nhi Lê cũng đã thể hiện bản thân vô cùng xuất sắc, qua các phần thi trang phục, áo dài, áo tắm, và ứng xử cô lần lượt chinh phục ban giám khảo ở top 3 chung cuộc. Tuy nhiên, dường như may mắn chưa mỉm cười với nàng Á hậu, cuộc thi năm đó kết thúc, Thảo Nhi cũng được xướng tên với ngôi vị Á hậu 1.

Là một ‘richkid’ nổi tiếng tại Việt Nam với vai trò người mẫu, KOL, Á hậu Lê Thảo Nhi được đánh giá là một trong những gương mặt đẹp và có bản lĩnh trong những cuộc thi nhan sắc. Ở Thảo Nhi, người hâm mộ gần như bị thuyết phục với tài năng và bản lĩnh xuyên suốt. Cô luôn là cái tên được nhắc đến và được nhiều bình chọn, cũng như được dự đoán là đối thủ mạnh, top 3 có khả năng đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay.

Á hậu Lê Thảo Nhi trong Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Dù hơi tiếc nuối một chút, nhưng có lẽ người theo dõi vẫn mong chờ Thảo Nhi sẽ có màn bứt phá, thể hiện bản thân xuất sắc trong Miss Universe năm sau.

Chia sẻ sau cuộc thi, Thảo Nhi tâm sự thêm, bản thân cô không khỏi xúc động và hạnh phúc, "Tôi muốn cảm ơn mọi người đã cho tôi động lực từng giây phút một để vượt qua chính mình", "đây chỉ mới là bắt đầu và tôi mong trong hành trình này, tôi sẽ làm cho mọi người tự hào về mình."

3 người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Ảnh: Internet

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên cũng tâm sự. Cô cho hay, từ thời điểm ghi danh dự thi, cô không nghĩ đến việc sẽ đạt được thành tích cao như hiện tại. Với kết quả này, cô thấy vui và hạnh phúc. Cô không xem cuộc thi là đích đến mà là một khởi đầu để bản thân có thể truyền cảm hứng đến phái đẹp. "Đây là một hành trình dài không chỉ với tôi mà với nhiều cô gái. Hi vọng nhiệm kỳ mới của chúng tôi sẽ rực rỡ, thành công".