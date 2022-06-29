Đăng ảnh ba thế hệ, H'hen Niê khiến cư dân mạng trầm trồ, visual của cả nhà đều đáng khen

Ai cũng biết H'hen Niê quá đẹp rồi, nhưng chân dung gia đình 3 thế hệ nhà cô cũng không phải dạng vừa đâu nhé. H’hen Niê đẹp từ ‘trong trứng nước’ là đúng rồi.

Mới đây, hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, Hoa hậu H'Hen Niê đã đăng tải khoảnh khắc bên gia đình mình. Trong đó, ảnh chụp bao gồm đầy đủ 3 thế hệ của cô nàng đó chính là mẹ, chị gái, em gái và cháu gái của cô. Bức ảnh đã khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Được biết, thời điểm chụp bức ảnh này cũng là lúc cô khá bận rộn trong lịch trình làm việc, tuy nhiên, sự chuẩn bị ‘nhanh tức thời’ ấy vẫn không làm mất visual của cả gia đình, từ mẹ đến cháu gái H'hen Niê đều được khen 'đỉnh' và đẹp.

Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy trong bức ảnh, cả nhà đều lên đồ lộng lẫy, H’hen Niê sở hữu chiều cao vượt trội nhất. Tuy nhiên, vóc dáng của mẹ cô cũng gây chú ý. Dù đã có tuổi, nhưng ngoại hình của bà vẫn thon gọn, cao ráo và khỏe khoắn khiến không ít người trầm trồ, có người cho rằng H’hen Niê hưởng không ít gen từ mẹ là đây. Gia đình H'hen Niê. Ảnh: Internet Ngoài H’hen Niê, cả mẹ, chị gái em gái và cháu gái cô nàng cũng được khen ngợi về nhan sắc. Đáng chú ý hơn, em gái H’Min Niê được nhận xét là có gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn, đường nét duyên dáng, xinh đẹp không thua cô chị là bao. Thậm chí có người cho rằng, H'Min Niê cũng rất xứng đáng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hoa hậu hay người mẫu.

H'hen Niê đăng tải ảnh gia đình, nhan sắc của cả nhà được chú ý. Ảnh: Internet Sau khi đăng tải ảnh gia đình, khán giả dành không ít lời khen cho visual xuất sắc của gia đình H'Hen Niê: - Chị là nữ hoàng trong lòng em. Em thích chị từ nét giản dị nhất. Cả nhà ai cũng xinh đẹp có nét duyên lắm luôn - Mẹ Hen đã có tuổi rồi nhưng dáng vẫn đẹp lắm. Chắc Hen được thừa hưởng những nét ấy từ mẹ. - Chị Hen xinh quá. Cả nhà ai cũng đẹp ạ. - Chúc chị Hen và tất cả gia đình Việt Nam có một ngày gia đình thật hạnh phúc và ấm áp nhé. - Anh chị em nhà của chị Hen thừa hưởng được trọn nét đẹp của cha mẹ. Ai cũng đẹp, chị gái út không thua Hoa hậu nha. Gia đình 3 thế hệ của H'hen Niê. Ảnh: Internet H’hen Niê vốn nổi bật bởi ngoại hình xinh đẹp tự nhiên, không chỉ vậy, cô còn có làn da mộc cực kì khỏe khoắn, trẻ trung khiến không ít người ganh tỵ. Nàng hậu sinh năm 1992 ghi dấu ấn tích cực bởi cuộc sống thân thiện và tính cách chân thực. Người đẹp luôn nỗ lực phát huy khả năng, bản lĩnh và có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. H’hen Niê cũng được biết đến với lòng hiếu thảo và luôn chăm lo cho gia đình. Mọi khoảnh khắc mà nàng hậu chia sẻ đều được lòng người hâm mộ, khiến không ít người ngợi khen.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-ba-the-he-hhen-nie-khien-cu-dan-mang-tram-tro-visual-cua-ca-nha-deu-dang-khen-479618.html