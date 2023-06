Lệ Quyên xóa sổ hình xăm thể hiện tình yêu với 'phi công trẻ' kém 12 tuổi, chuyện tình đang trục trặc?

Chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ bởi những hình ảnh ngọt ngào mà còn xuất phát từ những câu nói “ngôn tình" mà nữ ca sĩ dành cho bạn trai kém 12 tuổi. Thời điểm mới yêu, Lệ Quyên cũng tự công khai hint đang hẹn hò với Lâm Bảo Châu, một trong số đó phải kể đến hình xăm chữ “Love” ở cổ chân của cô.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cư dân mạng không còn nhìn thấy hình xăm đó nữa. Mới đây nhất, Lệ Quyên vừa hào hứng khoe hình xăm mới trên trang cá nhân. Theo đó, hình xăm chữ Lucky cùng biểu tượng cỏ 4 lá may mắn chễm chệ ngay gần mắt cá bên chân phải của nữ ca sĩ với dòng trạng thái: "Thử thách bản thân, bằng nét chữ của chính mình, khắc tô thêm sự an yên, bình thản và may mắn."