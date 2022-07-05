Lệ Quyên xóa sổ hình xăm thể hiện tình yêu với 'phi công trẻ' kém 12 tuổi, chuyện tình đang trục trặc?

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại cư dân mạng không còn nhìn thấy hình xăm đó nữa. Mới đây nhất, Lệ Quyên vừa hào hứng khoe hình xăm mới trên trang cá nhân. Theo đó, hình xăm chữ Lucky cùng biểu tượng cỏ 4 lá may mắn chễm chệ ngay gần mắt cá bên chân phải của nữ ca sĩ với dòng trạng thái: "Thử thách bản thân, bằng nét chữ của chính mình, khắc tô thêm sự an yên, bình thản và may mắn."

Chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ bởi những hình ảnh ngọt ngào mà còn xuất phát từ những câu nói “ngôn tình" mà nữ ca sĩ dành cho bạn trai kém 12 tuổi. Thời điểm mới yêu, Lệ Quyên cũng tự công khai hint đang hẹn hò với Lâm Bảo Châu, một trong số đó phải kể đến hình xăm chữ “Love” ở cổ chân của cô.

Việc "nữ hoàng phòng trà" xóa đi chữ "Love" - được cho là ghi dấu ấn tình yêu với chàng "phi công trẻ" khiến nhiều người "bán tín bán nghi" về mối quan hệ hiện tại của cả hai. Phải chăng, tình cảm của họ đã không còn mặn nồng như xưa?

Việc Lệ Quyên xóa đi hình xăm được cho là dấu ấn tình yêu với "phi công trẻ" khiến nhiều người thắc mắc. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, thực tế không phải Lệ Quyên đổi hình xăm mà đây có thể chỉ là hình xăm dạng dán mà thôi. Vì nếu muốn xóa hình xăm cũ sẽ phải làm nhiều lần và rất đau dẫn đến sẹo kém thẩm mĩ nên hẳn Lệ Quyên không dại gì mà làm thế.

Nếu để ý kỹ lại những bức ảnh mà Lệ Quyên đăng tải cũng dễ dàng nhận thấy những hình xăm ở chân cô được thay đổi liên tục. Cổ chân cũng là vị trí mà Lệ Quyên thích xăm dán nhất. Những hình xăm dán này có kích thước nhỏ nhưng thu hút sự chú ý vì cô hay mặc váy ngắn.

Tattoo sticker (hay hình xăm dán) là những hình có sẵn trên những miếng dán. Bạn chỉ cần dán vào, để một lúc, sau đó bóc ra là đã có 1 hình xăm như ý muốn. Ngoài thời gian thực hiện hình xăm ngắn, không đau, giá rẻ, người sử dụng xăm dán còn tha hồ thay đổi vì hình xăm chỉ lưu trên da vài ngày (thậm chí vài giờ) với màu sắc và độ thẩm mỹ cao.