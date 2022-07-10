Xôn xao tin Jun Phạm 'hẹn hò' với mẫu nam kém tuổi, loạt bằng chứng 'rõ mồn một' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Mới đây, nghi vấn Jun Phạm đang hẹn hò với một người mẫu nam khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Từng là một mảnh ghép của nhóm nhạc nam 356, sau 11 năm trong nghề, Jun Phạm (sinh năm 1989) đã gặt hái cho mình nhiều thành công rực rỡ trong cả trong âm nhạc và diễn xuất. Nam nghệ sĩ còn rất chăm chỉ tham gia các game show, chương trình thực tế và nhận về sự yêu quý nồng nhiệt của khán giả Việt. Jun Phạm khá kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau ánh đèn sân khấu, Jun Phạm lại khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm. Do đó chuyện anh yêu ai và đang có mối quan hệ với ai luôn khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước nghi vấn Jun Phạm đang hẹn hò với một người mẫu nam tên Hoá Trần. Theo đó, netizen "soi" được trong rất nhiều khoảnh khắc, Jun Phạm và nam người mẫu diện "đồ đôi" hay thậm chí là check-in cùng một địa điểm với dòng trạng thái tương tự nhau. Bài viết trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Hai nghệ sĩ có nhiều trang phục giống nhau - Ảnh: Internet Trước thông tin trên, đa số netizen đều để lại ý kiến tích cực, chúc mừng cho cặp đôi mới của showbiz. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán từ phía cộng đồng mạng, cả Jun Phạm và Hóa Trần vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Thời gian check-in và caption khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Internet Được biết, người mẫu Hóa Trần tên đầy đủ là Trần Duy Hóa (sinh năm 2001) đến từ Thừa Thiên Huế. Là một trong những gương mặt mới của "làng" người mẫu anh sở hữu nhiều tố chất với gương mặt điển trai, chiều cao 1m78, cùng body chuẩn "6 múi" và làn da nâu đặc biệt. Nghi vấn Hóa Trần còn từng chụp hình ở nhà của Jun Phạ - Ảnh : Internet Gần đây Hóa Trần gây ấn tượng khi tham gia chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ dù không được vào sâu.

Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé' Jun Phạm đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả khi là người giật bông trong "lễ cưới thế kỷ" của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Mới đây, anh có những chia sẻ về kế hoạch kết hôn của mình trong tương lai.

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