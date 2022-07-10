Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ

Hậu trường 10/07/2022 20:35

Ai nấy đều trầm trồ trước khu vườn nhà Vân Sơn, được bao phủ màu xanh tươi mát, với đủ loại trái cây ngon ngọt và chất lượng.

Trên kênh YouTube cá nhân, danh hài Vân Sơn đăng tải đoạn clip ngắn, hào hứng khoe khu vườn trái cây của mình với khán giả. Theo chia sẻ, khuôn viên nhà của nam nghệ sĩ có diện tích khoảng 1.200m2. Anh muốn chừa không gian xanh để trồng rau củ, cây trái. Giải thích về lý do, nam danh hài chia sẻ: “Cái nào mình thích thì mình trồng. Làm sao để bốn mùa quanh năm mình có cây trái mình ăn".

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 1
Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 2
Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 3
Vân Sơn khoe khu vườn tại Mỹ trồng đủ loại cây trái. Ảnh: Chụp màn hình 

Sinh sống tại Mỹ nhưng Vân Sơn cố gắng đưa nhiều loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam sang trồng. Anh cố gắng chăm sóc theo thổ nhưỡng, thời tiết, dành nhiều tâm huyết để có được vườn trái cây trĩu quả, đa dạng. Các loại trái cây trong khu vườn vẫn rất sum suê như táo, lê, quýt, vải, nhãn, táo tàu, mận, ổi, mãng cầu... 

Ngoài ra, nam danh hài tự hào khi sở hữu cây bơ hơn 60 năm tuổi, lớn hơn tuổi của anh. Hiện tại cây đang ra trái. Tuy là cây bơ cổ thụ nhưng nó vẫn cho ra những sản phẩm chất lượng, trái rất thơm, ngọt bùi, béo ngậy và đầy đủ chất dinh dưỡng. Khi trúng mùa cây cho ra khoảng 1.000 trái.

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 4
Những quả bơ to tròn được Vân Sơn thu hoạch. Ảnh: Chụp màn hình

 

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 5
Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 6
Mùa hè đến, quýt, cam sai trái nam danh hài thu hoạch đến mệt vẫn chưa hết. Ảnh: Chụp màn hình

 

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 7
Nam danh hài hào hứng khi bội thu thành quả. Ảnh: Chụp màn hình

Vân Sơn cũng dành một diện tích nhỏ trong vườn để trồng rau. Anh cho biết việc dành thời gian chăm sóc giúp gia đình có rau ăn mà không cần phải đi chợ mua. 

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 8
Vân Sơn cũng tận dụng khu vườn để trồng ớt cùng các loại rau. Ảnh: Chụp màn hình

Nam danh hài dành nhiều thời gian chọn lựa các loại trái cây để trong khu vườn của mình. Việc chăm sóc, đón chờ cây đơm hoa kết trái, thu hoạch là một niềm hạnh phúc của Vân Sơn. Vào mùa hè, các loại trái cây trong khu vườn rất xum xuê. Thậm chí có nhiều cây không kịp thu hoạch, rụng phủ kín gốc cây.

Sống ở California, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp cho cây cối phát triển, Vân Sơn làm khu vườn trái cây không chỉ để phục vụ mục đích ăn uống, sinh hoạt còn giúp thanh lọc không khí, tạo lá phổi xanh cho môi trường.

Mướt mắt ngắm khu vườn 1.200 m2 bốn mùa trĩu quả của danh hài Vân Sơn ở Mỹ - Ảnh 9
Cuộc sống của Vân Sơn tại Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Chụp màn hình   

Vân Sơn là một trong những danh hài đình đám nhất ở hải ngoại. Anh từng làm mưa làm gió khắp các sân khấu hài kịch cùng Bảo Liêm và Hoài Linh. Tên tuổi của Vân Sơn gắn liền với tuổi thơ cả một thế hệ. Hiện tại, nam danh hài tập trung cho việc kinh doanh và hiếm khi xuất hiện trên sân khấu.

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