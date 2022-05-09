Jun Phạm chính là người may mắn giật bông cưới chục triệu của Ngô Thanh Vân, hoá ra từng bất chấp 'xin vía' cho cô dâu!

Có lẽ cái tên Jun Phạm giờ đây đã trở thành một trong những sao Việt có duyên nhất trong việc giật được bông cưới của đồng nghiệp mình.

Ngô Thanh Vân lấy được chồng vừa giỏi vừa điển trai, hội chị em phải mau chóng để lại bình luận "xin vía" trên mạng xã hội. Còn đối với 50 khách mời trực tiếp đến dự tiệc cưới, cư dân mạng cũng vô cùng tò mò, thắc mắc rằng bó hoa cưới đắt đỏ giá tầm chục triệu của cô dâu sẽ thuộc về tay ai. Ngay trong buổi tiệc tối thật chill trên biển, không gian ấm cúng lãng mạn, cuối cùng chủ nhân của bó hoa ấy cũng đã lộ diện.

Sau 1 năm, bó hoa cưới của Đông Nhi đã "nhả vía" thành công cho Ngô Thanh Vân, vì thế phải nói là công của Jun Phạm không hề nhỏ chút nào. Vào ngày nhận lời cầu hôn của tình trẻ, "đả nữ" Vbiz cũng cầm lại bó hoa giống hệt bó hoa đã được nhận trong siêu hôn lễ của Đông Nhi năm 2019.

Còn nhớ, cách đây hơn 2 năm trong đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng diễn ra tại Phú Quốc, chính Jun Phạm là người bế bổng Ngô Thanh Vân lên sân khấu và còn bất chất để tranh hoa cưới đưa cho đàn chị và kèm câu nói: "Hạnh phúc là mình phải giành lấy mới có được đúng không?".

Có lẽ phải công nhận chính nhờ "cái duyên" mà Jun Phạm mang đến, nên 2 năm sau "nàng đả nữ" Ngô Thanh Vân đã chính thức lên xe hoa trong sự chúc phúc vui mừng của nhiều người tại lễ cưới diễn ra ở Đà Nẵng vào ngày 8/5 vừa qua.

Mới đây, Jun Phạm lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ, thích thú khi đã để "lịch sử lặp lại", chính anh chàng cũng là người may mắn đã giành được bông cưới Ngô Thanh Vân. Jun Phạm còn không ngại chia sẻ: "Nếu mọi người muốn biết kết quả của màn mở khoá giật bông hôm qua thuộc về ai thì xin mời!". Trên trang cá nhân của mình, Jun Phạm chia sẻ đoạn clip anh giật được bông cưới kèm dòng trạng thái hài hước: "Lần này không nhường cho ai nữa nhé!".

Khoảnh khắc Jun Phạm giành được hoa cưới của Ngô Thanh Vân. - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, có thể thấy trong đoạn clip tham dự lễ cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, Jun Phạm đã nhanh tay mở được hộp khóa và lấy hoa cưới giữa rất đông khách mời người đến tham dự cũng đang tranh giành nhau khiến ai nấy cũng phải phấn khích thốt lên: "Trời ơi, trời ơi, Jun Phạm kìa".

Tuy nhiên, một điều đáng chú ý, lần này khi giành được hoa cưới, Jun Phạm đã quyết định không đưa cho ai cả mà chính anh chàng đã lặng lẽ giữ lấy nó, sau đó tiến tới ôm chầm lấy đàn chị Ngô Thanh Vân và mừng rỡ. Trước khoảnh khắc thú vị này của Jun Phạm, nhiều khán giả đã thích thú để lại một số bình luận nhằm khuyến khích, động viên cũng như chúc mừng cho nam ca sĩ:

- Thời anh tới rồi anh ơi, cưới đi anh.

- Tình yêu là phải giành giựt anh nhỉ.

- Lần này anh không nhường ai cả, anh phải lấy được vợ.

Bó hoa cưới nhỏ xinh trên tay Ngô Thanh Vân có giá đắt đỏ và Jun Phạm là người may mắn được "xin vía" hạnh phúc của đàn chị. - Ảnh: FBNV

Có thể nói với sự siêu may mắn và độ hài hước lầy lội siêu vũ trụ của mình, hy vọng trong thời gian sớm thôi khán giả và người hâm mộ cũng sẽ được nghe Jun Phạm thông báo tin vui đến mọi người.