Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ

Hậu trường 09/05/2022 11:45

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lộ thân hình tăng cân thấy rõ, đặc biệt vòng hai của người đẹp nhô cao trong bộ váy size rộng.

Sáng 9/5, trên trang cá nhân, hoa hậu Phạm Hương đăng tải hình ảnh cùng bữa tiệc thịnh soạn. Người đẹp một lần nữa cho thấy cuộc sống vương giả sau khi sang Mỹ. Bên cạnh những lời trầm trồ về độ giàu có, một bộ phận người hâm mộ để ý đến ngoại hình có sự thay đổi lớn của nàng hậu.

Trong bức ảnh được Phạm Hương đăng tải, cô diện váy trắng được khoét eo có kích thước rộng. Ngay lập tức, dân mạng nhận thấy vòng hai người đẹp nhô cao thấy rõ. Từ đây, nhiều người cho rằng Phạm Hương và bạn trai đại gia tiếp tục đón tin vui lần thứ ba. Một ngày trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cũng diện váy có size rộng và để lộ vòng hai lùm xùm.

Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ - Ảnh 1
Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ - Ảnh 2
Phạm Hương để lộ vòng hai to thấy rõ trong bức ảnh vừa đăng tải. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian Phạm Hương sinh con lần thứ ba đã hơn một năm và người đẹp đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau đó. Thế nên, việc xuất hiện với vòng hai lớn khiến người đẹp Hải Phòng khó tránh khỏi những nghi ngờ về khả năng có thêm em bé.

Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ - Ảnh 3
Đây là lần hiếm hoi Phạm Hương chọn trang phục rộng thùng thình sau thời gian hạ sinh quý tử thứ 2. Dân tình lập tức đa nghi và đặt dấu hỏi liệu nàng hậu lại có tin vui? Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, nghi vấn Phạm Hương mang thai lần ba cũng mới chỉ là suy đoán từ người hâm mộ. Mọi chuyện sẽ tường tận khi được chính nàng hậu lên tiếng. Tuy nhiên, nhiều người còn nhận ra ở 2 lần đẻ con bí mật trước đó, Phạm Hương hễ chọn đồ tăng size là một thời gian sau lại bất ngờ thông báo vừa hạ sinh thành công. 

Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ - Ảnh 4
Phạm Hương có cuộc sống sung túc sau khi cùng bạn trai đại gia sang Mỹ định cư. Ảnh minh họa: Instagram nhân vật

Phạm Hương sang Mỹ từ năm 2018 với nguyên do cô tuyên bố lúc ấy là muốn tạm rời xa showbiz, sống cuộc sống đơn giản cũng như để chữa bệnh tuyến giáp. Đến tháng 12/2019, cô xác nhận sinh con trai đầu lòng. Hai năm sau, Phạm Hương tiếp tục hạ sinh con trai thứ hai tên Apollo. 

Từ khi sang Mỹ sinh con, Phạm Hương kín tiếng hơn trước. Cô hầu như không chia sẻ chuyện tình cảm với chồng Việt kiều. Nhưng người đẹp quê Hải Phòng lại không ngại đăng tải hình ảnh con trai cùng cuộc sống ở Mỹ.

Nói về kế hoạch trở lại showbiz, Phạm Hương từng chia sẻ với người hâm mộ trên trang cá nhân: "Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết hơn, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm những điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu".

Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam showbiz Việt

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