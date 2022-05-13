Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé'

Hậu trường 13/05/2022 07:28

Jun Phạm đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả khi là người giật bông trong "lễ cưới thế kỷ" của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Mới đây, anh có những chia sẻ về kế hoạch kết hôn của mình trong tương lai.

Chiều 12/5, họp báo ra mắt MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân đã được diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn ở TP HCM. Sự kiện quy tụ dàn khách mời khủng bao gồm những tên tuổi đình đám của Vbiz.

Xuất hiện tại sự kiện của Trúc Nhân, Jun Phạm đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả. Anh là một trong nhưng gương mặt chiếm spotlight thời gian gần đây khi là người giật bông trong "lễ cưới thế kỷ" của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cách đây chưa lâu.

Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé' - Ảnh 1
Jun Phạm được chú ý là người 2 lần giật hoa cưới - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ tại sự kiện, Jun Phạm cho biết: "Lúc mà Jun Phạm giật bông cưới cho chị Ngô Thanh Vân thì chị ấy chưa có bồ, giật xong thì chị ấy có bồ. Bây giờ đến Jun Phạm giật bông cưới, Jun Phạm không cho ai cả thì mong muốn mình có bồ, có bồ trước đi rồi tính".

"Có bồ xong rồi để xem có hợp hay không mới cưới chứ, chuyện cưới xin đâu phải nói cưới là cưới, phải tùy thuộc vào quá trình hai người tìm hiểu nữa chứ", Jun Phạm phát biểu khi được hỏi về kế hoạch kết hôn trong tương lai.

Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé' - Ảnh 2
Jun Phạm hết mình trong ngày vui của đàn chị thân thiết - Ảnh: Internet

 

Cách đây hơn 2 năm, trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng Jun Phạm chính là người đã giật hoa cưới từ tay người khác, đưa cho Ngô Thanh Vân với mong muốn "đả nữ" sẽ trở thành cô dâu tiếp theo và ước nguyện đã thành hiện thực.  Đến hôn lễ của Ngô Thanh Vân, thay vì đợi cô dâu "ném hoa", nam ca sĩ đã mở lồng kính và lấy bó hoa một cách dứt khoát trong sự hò reo thích thú của những người có mặt. Jun Phạm không đưa hoa cho bất cứ ai. Anh cầm hoa trong tay, tiến đến ôm chặt Ngô Thanh Vân kèm lời nhắn "Lần này không nhường cho ai nữa nhé!".

Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé' - Ảnh 3
Jun Phạm tự chủ động giật hoa cưới - Ảnh: Internet

 CĐM tiếp tục mong chờ tin vui từ Jun Phạm trong thời gian sớm nhất.

Jun Phạm chính là người may mắn giật bông cưới chục triệu của Ngô Thanh Vân, hoá ra từng bất chấp 'xin vía' cho cô dâu!

Jun Phạm chính là người may mắn giật bông cưới chục triệu của Ngô Thanh Vân, hoá ra từng bất chấp 'xin vía' cho cô dâu!

Chủ nhân mới của bó hoa cưới Ngô Thanh Vân đã lộ diện, có thể nói Jun Phạm đích thực là "Ông trùm giật bông cưới" rồi!

Xem thêm
Từ khóa:   Jun Phạm Đám cưới Ngô Thanh Vân - Huy Trần vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 33 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 16 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?