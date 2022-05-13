Sau màn 'giật hoa cưới' huyền thoại, Jun Phạm 'tiết lộ' kế hoạch kết hôn trong tương lai 'Lần này không nhường cho ai nữa nhé'

Xuất hiện tại sự kiện của Trúc Nhân, Jun Phạm đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả. Anh là một trong nhưng gương mặt chiếm spotlight thời gian gần đây khi là người giật bông trong "lễ cưới thế kỷ" của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cách đây chưa lâu.

Chiều 12/5, họp báo ra mắt MV Có không giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân đã được diễn ra tại một trung tâm thương mại lớn ở TP HCM. Sự kiện quy tụ dàn khách mời khủng bao gồm những tên tuổi đình đám của Vbiz.

Chia sẻ tại sự kiện, Jun Phạm cho biết: "Lúc mà Jun Phạm giật bông cưới cho chị Ngô Thanh Vân thì chị ấy chưa có bồ, giật xong thì chị ấy có bồ. Bây giờ đến Jun Phạm giật bông cưới, Jun Phạm không cho ai cả thì mong muốn mình có bồ, có bồ trước đi rồi tính".

"Có bồ xong rồi để xem có hợp hay không mới cưới chứ, chuyện cưới xin đâu phải nói cưới là cưới, phải tùy thuộc vào quá trình hai người tìm hiểu nữa chứ", Jun Phạm phát biểu khi được hỏi về kế hoạch kết hôn trong tương lai.

Jun Phạm hết mình trong ngày vui của đàn chị thân thiết - Ảnh: Internet

Cách đây hơn 2 năm, trong đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng Jun Phạm chính là người đã giật hoa cưới từ tay người khác, đưa cho Ngô Thanh Vân với mong muốn "đả nữ" sẽ trở thành cô dâu tiếp theo và ước nguyện đã thành hiện thực. Đến hôn lễ của Ngô Thanh Vân, thay vì đợi cô dâu "ném hoa", nam ca sĩ đã mở lồng kính và lấy bó hoa một cách dứt khoát trong sự hò reo thích thú của những người có mặt. Jun Phạm không đưa hoa cho bất cứ ai. Anh cầm hoa trong tay, tiến đến ôm chặt Ngô Thanh Vân kèm lời nhắn "Lần này không nhường cho ai nữa nhé!".

Jun Phạm tự chủ động giật hoa cưới - Ảnh: Internet

CĐM tiếp tục mong chờ tin vui từ Jun Phạm trong thời gian sớm nhất.