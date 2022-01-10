Jun Phạm bị “soi bàn tay hư” trên người Ninh Dương Lan Ngọc, chính chủ còn nói câu cực sốc

Vô tình tự chỉ điểm “đừng chú ý vào cái tay Jun nhé”, Jun Phạm khiến fan hâm mộ không thể rời mắt khỏi chi tiết này và bị soi ra “bàn tay hư” trên người ngọc nữ màn ảnh Việt.

Mới đây, Jun Phạm và Lan Ngọc “xả kho” loạt ảnh lên đồ tone sur tone vô cùng thần thái khiến fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ vì trông như một cặp tình nhân đích thật. Không còn những màn tấu hài như trong chương trình truyền hình thực tế, cả hai thành viên của Running Man Việt Nam đều khoe được khí chất “đỉnh của chop”. Bộ ảnh tone sur tone của Jun Phạm và Lan Ngọc với khí chất ngút ngàn

Tuy nhiên, khi đăng ảnh Jun Phạm lại vô tình “chỉ điểm” hộ người hâm mộ chi tiết “bàn tay hư” trên người Lan Ngọc với dòng caption: “Đừng chú ý vào cái tay Jun nhé!” khiến người hâm mộ không khỏi cười bò. Chính vì câu chốt hạ này của Jun mà ai cũng phải để ý đến bàn tay của nam ca sĩ. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà bàn tay Jun Phạm dừng đúng vòng 1 của nữ đồng nghiệp. Jun Phạm tự "chỉ điểm bàn tay hư" của mình khiến fan hâm mộ càng "soi" kỹ hơn

Khi phát hiện ra điều này, netizen vô cùng thích thú, soi kỹ lại thì thấy bàn tay Jun Phạm cứ lơ lửng giữa không trung lại không hề nhìn thấy cánh tay được khoác lên người Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan hâm mộ ngơ ngác: “Ủa, có gì đó sai sai ở đây!” và không ngần ngại truyền tai nhau rằng đây chỉ là ảnh ghép. Netizen cứ ngỡ đây là ảnh ghép khi nhìn thấy bàn tay Jun Phạm lơ lửng giữa không trung Trước đó, khi tham gia Chạy đi chờ chi mùa 2, Jun Phạm cũng bị soi ra “bàn tay hư” khi đặt không đúng vị trí khi bế bổng Lan Ngọc. Bỏ qua độ cool ngầu cùng thần thái khỏi phải bàn cãi thì cư dân mạng đổ xô sự chú ý về bàn tay của Jun Phạm nhiều hơn: “Do góc chụp mà ai cũng nghĩ ảnh anh chị ghép”; “Tay anh nhìn như ghép vậy?; “Hình thật 100% mà chụp góc đúng lúc Jun để tay thấp hơn vai Ngọc nên nhìn hơi ảo chứ có tấm Jun còn khoác hẳn nguyên cánh tay lên vai Ngọc á”; “Anh nói em mới chú ý á”; “Ủa cái tay ảo vậy?”… Trước đây Jun Phạm cũng bị soi chi tiết "bàn tay hư" trên người Lan Ngọc khi ghi hình Chạy đi chờ chi

Jun Phạm bị Huỳnh Tú ‘chặt chém’ không thương tiếc Trong tập 12, Ngô Kiến Huy bị kì thị vì giọng nói không giống ai, Jun Phạm đeo kính để tỏ ra tri thức nhưng... không được ai tin tưởng.

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