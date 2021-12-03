Trở lại với tập 12 - “ 5 Giây Thành Triệu Phú ” , ban tư vấn xuất hiện với diện mạo vô cùng mới mẻ. Trong khi Đại Nghĩa, Khả Như, Jun Phạm khiến ai cũng trầm trồ về những bộ outfit đậm chất hoàng gia thì Ngô Kiến Huy lại tiếp tục bị “kì thị” vì “tấm áo cũ” qua bao nhiêu số vẫn chưa được đổi. Dù đã cố gắng đổi tông giọng để theo kịp style quý tộc của ban tư vấn nhưng “chú bé loắt choắt” Thỏ Đen đã nhanh chóng bị Đại Nghĩa vùi dập không thương tiếc “không có cái giọng nào mà có cảm giác giống như bị thụt cái lưỡi như vậy” khiến cả trường quay được trận cười.

Khách mời của tuần này là hai giọng ca trẻ Huỳnh Tú và Tăng Phúc. Gửi đến chương trình một đoạn của ca khúc Đường một chiều, Huỳnh Tú khiến khán giả xuýt xoa bởi giọng hát ngọt ngào, sâu lắng đi vào lòng người. Khi được Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi “Bạn tin tưởng ai nhất trong 3 nhân vật đang ngồi ở đây?”, Jun Phạm đã nhanh nhảu “Dĩ nhiên là Jun rồi, nãy giờ Tú nhìn Jun á”. Chưa đắc ý được bao lâu, Thỏ Trắng đã bị tạt gáo nước lạnh “Tại vì hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh Jun ở ngoài, em cũng có xem mấy chương trình anh Jun tham gia và sau khi xem xong em cũng rút được một cái kinh nghiệm là... đừng có để vẻ bề ngoài đánh lừa mình”.

Ngô Kiến Huy cũng tiếp lời “Hôm nay còn đeo mắt kính vào để có vẻ tri thức nữa chứ”, “Thấy người ta không tin tưởng mình lắm nên ịn cặp mắt kính vô” khiến Jun Phạm chỉ biết ngâm ngùi quay lưng. Chưa dừng lại ở đó, trong phần thi của Tăng Phúc, với câu hỏi “Trong bài hát hai con thằn lằn con hai con thằn lằn đã bị té đứt đuôi”, Jun Phạm đã cố gắng thuyết phục Tăng Phúc đưa ra đáp án đúng với lý lẽ “Té là động từ, giống như tạt nước vậy đó là tạt nước nhau đó”. Sự vô lý này của Jun Phạm khiến Ngô Kiến Huy phải “động tay động chân”, dùng đến gậy quyền năng để ngăn bạn mình lại.

Ở một diễn biến khác, vừa bước ra sân khấu, Tăng Phúc đã được Ngô Kiến Huy phổ biến luật chơi. Đặc biệt với luật ngầm “trả lời câu hỏi xong câu hỏi vẫn không tắt đèn bị... trừ 2 triệu” khiến Tăng Phúc hoang mang nhẹ. Liệu giọng ca “Đừng chờ anh nữa” có vượt qua các thử thách của chương trình và chinh phục cánh cửa 100 triệu?

Đón xem tập 12 – “5 Giây Thành Triệu Phú” phát sóng vào 21h Thứ 7 Ngày 4/12 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC