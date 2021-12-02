Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành

Tin tức giải trí 02/12/2021 16:24

Gặp lại bạn cũ tại chương trình “Cầu thủ nhí 2021” , MC Sam liên tục ngỏ lời muốn Tungage lấy xe chở đi biểu diễn nghệ thuật khắp Việt Nam?

Tập 12 chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021” sẽ phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy ngày 4/12 trên kênh VTV3, với sự góp mặt của 3 đội trưởng: ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy. Bên cạnh đó còn có sự kết nối của MC Sam cùng HLV trưởng Minh Phương.

Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành - Ảnh 1

Ở tuần vừa rồi, cầu thủ nhí Văn Tiến của đội ST Sơn Thạch phải tạm biệt chương trình và ra về trong sự tiếc nuối của đồng đội. Điều này đồng nghĩa 10 mảnh ghép xuất sắc nhất Cầu thủ nhí 2021 cũng đã lộ diện: Xuân Chương, Hạo Khang và Nhật Tân (Đội Cam); Khánh Nam, Tấn Nam, Phú Quý và Minh Phú (Đội Xanh dương); Thiên Quý, Bảo Lâm và Duy Tiến (Đội Xanh lá).

Ở tuần này, các cầu thủ nhí vô cùng vui mừng khi được gặp một khách mời rất đặc biệt là “vua” bóng đá nghệ thuật đường phố Tungage. Được biết anh là một trong những người Việt trẻ đầu tiên theo đuổi bộ môn bóng đá nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành tích trong nước và quốc tế: Vô địch tâng bóng nghệ thuật Việt Nam năm 2013, giải Nhì tâng bóng nghệ thuật châu Á năm 2013, giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng châu Á và Top 6 bảng xếp hạng thế giới năm 2013 (theo Liên đoàn Bóng đá nghệ thuật thế giới bầu chọn).

Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành - Ảnh 2Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành - Ảnh 3

Nhận lời tham gia chương trình, Tungage (tên thật là Đoàn Thanh Tùng) cho biết: “Sự thật là Tùng ít khi tham gia gameshow vì cũng khá ngại. Hầu hết Tùng sẽ ưu tiên những gameshow liên quan đến bóng đá và thể hiện được những tài năng của mình giống như “Cầu thủ nhí 2021” ”. Khi thị phạm những kĩ năng về bóng đá nghệ thuật tại chương trình, các cầu thủ nhí vô cùng thích thú bởi sự tài năng và nhiệt huyết của anh dành cho bộ môn đặc biệt này.

“Cộng đồng bóng đá đường phố và bóng đá nghệ thuật ở Việt Nam chưa được lớn nên Tùng đang cố gắng tăng quy mô của cộng đồng lên. Có rất nhiều hình thức như dạy các kĩ thuật bóng đá nhưng các bạn nhỏ ở Việt Nam tiếp cận với bóng đá nghệ thuật có hơi khác một chút. Ước muốn lớn nhất của Tùng là sẽ mở một trung tâm dạy bóng đá kỹ năng cho các bạn trẻ ở Việt Nam yêu bóng đá nghệ thuật”, Tungage chia sẻ.

Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành - Ảnh 4

Tại hậu trường của chương trình, MC Sam và Tungage trò chuyện rất thân mật với nhau và cho biết cả hai đã cùng tham giam một chương trình trước đó. Tungage trêu chọc Sam: “Lúc đó em làm vợ anh còn gì nữa”. Nghe vậy, Sam liền tỏ vẻ “e ngại” và lo sợ các cầu thủ nhí sẽ nghe thấy, nhưng cô vẫn không ngần ngại “thả thính”: “Hôm bữa chương trình đó, em có nói là mình sẽ ngồi trên xe nhau để đi biểu diễn khắp Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng đi không được. Hôm nay mà em làm được thử thách mà anh đưa ra là anh phải lấy xe chở em về liền nha”.

Sam và bạn cũ Tungage từng ‘rủ nhau’ đi khắp Việt Nam nhưng không thành - Ảnh 5

Ngay sau đó, Tungage đã hướng dẫn cho MC Sam kĩ năng “đỡ bóng bằng gáy” trong bộ môn nghệ thuật bóng đá đường phố. Vừa nói xong, MC Sam liền thực hiện kĩ năng theo sự hướng dẫn của “thầy” Tungage, nhưng cô nàng lại gặp sự cố về chiếc tóc giả ở trên đầu đã rơi xuống khi cúi đầu quá thấp. Lúc này, vẻ mặt “ngại ngùng” của nữ MC cùng với những tiếng cười sặc sụa của mọi người đã chứng minh được “tài năng bóng đá” thật sự của nữ MC.

Đón xem chương trình truyền hình thực tếCầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Sam Tungage Cầu thủ nhí

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