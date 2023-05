Stephen Nguyễn hệt ‘hóa thân’ của Thần tình yêu Eros ngoài đời thực trong thiết kế tinh xảo của NTK Lê Long Dũng

Chương trình “ The Next Face Vietnam 2021 ” đang nóng hơn bao giờ hết bởi những thử thách được đưa ra ngày càng khó khăn hơn buộc 3 vị Mentor và các thí sinh phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Bên cạnh những kỹ năng phát triển trên mạng xã hội thì kỹ năng catwalk là một trong những điều mà các người mẫu không thể thiếu. Đó cũng chính là thử thách chính trong tập 4 vừa được phát sóng tối 28/11 trên Facebook Fanpage của chương trình. Bên cạnh việc phải catwalk trên tổ hợp địa hình khó, thì điều khiến các thí sinh phải chật vật nhất đó chính là phải khoác trên mình những trang phục được thiết kế vô cùng cầu kì, lộng lẫy và cực nặng, đến từ NTK Lê Long Dũng. - “cha đẻ” của những bộ cánh “siêu to khổng lồ”. Vậy những trang phục này có gì đặc biệt?

Chính vì thế, với những thiết kế cầu kỳ, nhiều phụ kiện và rất “nặng ký” lần này, bản thân NTK Lê Long Dũng cũng phải nhận định đây là một thử thách vô cùng khó dành cho các thí sinh khi họ chưa có nhiều kinh nghiệm catwalk cũng như xử lý tình huống trên sàn diễn. Đến với The Next Face Vietnam 2021, NTK Lê Long Dũng đã mang tới 3 BST khác nhau để tìm xem “ai là vua trên bàn cờ, ai là vedette” trong tập 4. Với bộ đầu tiên mang tên “Trâm anh thế phiệt”, NTK Lê Long Dũng muốn các thí sinh thể hiện được sự hoài cổ, phóng khoáng giới thượng lưu thời xưa. BST thứ 2 có tên gọi “Đêm đông cuối cùng”, đây là những bộ cánh đầy sự bí ẩn, lạnh lùng, quyền lực, đó là sự trỗi dậy từ mùa đông lạnh lẽo để vươn đến ánh sáng của mùa xuân tươi đẹp. Và bộ cuối cùng với tên gọi “Trò chơi vương quyền” mang đầy sự xa hoa, lộng lẫy và thể hiện được những nét đẹp của nước Pháp cuối thế kỷ XVIII.

Chưa dừng lại ở đó, các thí sinh còn phải thực hiện catwalk trên những đôi giày cao lênh khênh và các địa hình khác nhau. Có thể nói, đây là một trong những thử thách “khó nhằn” nhất không chỉ trong “The Next Face Vietnam 2021”, mà còn trong lịch sử các cuộc thi người mẫu trước đây.

Khoác lên mình những bộ trang phục “nặng ký” nhưng các thí sinh đã cố gắng nỗ lực hết sức để vượt qua địa hình khó khăn, trở thành những vedette trên sàn diễn. Chủ nhân của 3 BST cũng dành lời khen đặc biệt cho cách thể hiện đúng tinh thần trang phục của thí sinh Stephen Nguyễn (team H’Hen Niê), thần thái của H’Vi Ktla (team Lương Thùy Linh) và gương mặt high fashion của Shinsa Phạm (team TyhD). Đặc biệt với trang phục như được “đo ni đóng giày” cho riêng mình, Stephen Nguyễn của team H’Hen Niê không khác gì dung nhan như “tạc tượng” bước ra từ trong tranh của vị Thần Eros (Hay còn gọi là Thần Cupid) – Vị Thần Tình yêu nổi tiếng của Thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Đây chính là những thí sinh để lại nhiều ấn tượng nhất cho NTK Lê Long Dũng. Với sự nỗ lực và hướng dẫn tận tình, Team Mentor H’Hen Niê xuất sắc lập cú đúp chiến thắng để bào toàn lực lượng cho đội mình. Đen Nguyễn Team Mentor TyhD và Thu Trúc Team Mentor Lương Thùy Linh đã phải nói lời chia tay với chương trình dừng lại cuộc đua vì có phần thể hiện chưa tốt.

Nguyễn Stephen đích thực là "Thần Tình yêu Eros" bước ra đời thực từ thần thoại

“The Next Face Vietnam 2021” đang đi đến giai đoạn nước rút với những thử thách vô cùng cam go. Khó khăn nào đang chờ đón các thí sinh ở phía trước? Team nào sẽ bứt phá để giành chiến thắng? Thế trận của “The Next Face Vietnam 2021” sẽ xoay chuyển như thế nào? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

