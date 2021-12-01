TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’

Tin tức giải trí 01/12/2021 13:17

Một clip khoảnh khắc hậu trường đã hé lộ hình ảnh TyhD “mít ướt” hoàn toàn khác khi được bạn trai - người mẫu Michael Trương dỗ dành khi cô bật khóc nức nở trong quá trình ghi hình tập 5.

The Next Face Vietnam 2021” đã trải qua hơn nửa chặng đường với những thử thách vô cùng thú vị dành cho cả thí sinh và bộ 3 mentors xinh đẹp. Ngoài ‘visual’ cực đỉnh mỗi lần xuất hiện, thì cả Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, và Top model TyhD đều đã và đang gây ấn tượng với khán giả với những phần đào tạo kỹ năng và nhận xét chuyên môn rất hữu ích dành cho thí sinh. 

Trong đó, mentor TyhD có lẽ là người có nhiều khoảnh khắc và biểu cảm đa dạng nhất. Nếu như trong tập 4, khán giả đã chứng kiến hình ảnh một TyhD đầy nóng giận trước 2 thành viên nam của đội mình, thì mới đây, một clip khoảnh khắc hậu trường đã hé lộ hình ảnh TyhD ‘mít ướt’ hoàn toàn khác khi được bạn trai - người mẫu Michael Trương dỗ dành khi cô bật khóc nức nở trong quá trình ghi hình tập 5, được phát sóng vào 20:00 tối Chủ nhật ngày 05/12/2021 trên kênh Facebook Watch của chương trình.

TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 1

Cụ thể trong đoạn video clip hé lộ, không rõ vì lý do gì đã khiến cho Mentor TyhD rất xúc động và bật khóc nức nở trong tại hậu trường khi đang quay hình cho tập 5 của “The Next Face Vietnam 2021” . Ngay lập tức Michael Trương - bạn trai của nữ người mẫu đã xuất hiện xoa dịu và dỗ dành cô với những hành động không thể nào tình cảm hơn. Bên cạnh đó, cũng trong đoạn video clip sau khi bạn trai có mặt và có những cử chỉ vỗ về, TyhD phần nào được nguôi ngoai, kèm theo đó là những biểu cảm làm nũng cùng Michael. Với hàng loạt những cử chỉ “tình bể bình" cặp đôi đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng tình cảm và cực kỳ lãng mạn. Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở những thể hiện qua đoạn video clip ngắn, ngay những lúc Mentor TyhD đang thực hiện ghi hình thì Michael vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, và kịp thời có mặt bên cạnh chăm sóc cô nàng vô cùng chu đáo những lúc giải lao.

TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 2TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 3

Michael Trương là một Việt kiều Canada với ngoại hình cực kỳ điển trai cùng một thân hình 6 múi vô cùng săn chắc. Hiện tại, Michael Trương đang sinh sống tại TP.HCM và có hoạt động kinh doanh cho riêng mình. Ngoài ra, anh còn là một người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo được nhiều nhãn hàng săn đón. TyhD và Michael Trương là hiện đang là một trong những cặp đôi gây được rất nhiều sự chú ý và khiến cho cộng đồng mạng ‘phát ghen’ khi thường xuyên đăng tải những video ghi lại khoảnh khắc mặn nồng, quấn quýt bên nhau cực kỳ tình cảm.

TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 4TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 5

Bên cạnh đó, TyhD và Michael Trương đều hoạt động trong lĩnh vực thời trang, đây là điều khiến cho cặp đôi này có thể dễ dàng thấu hiểu và cũng những chia sẻ cho nhau những vấn đề trong cuộc sống, ngoài ra anh chàng còn đồng hành hỗ trợ phía sau TyhD trong các sự kiện và hoạt động của nữ người mẫu. Trong một lần chia sẻ nàng mẫu đã nói về chuyện tình này: "Sau bao năm, tôi đã tìm được một người đàn ông có thể chia sẻ với mình được nhiều thứ nhỏ nhặt trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ở bên Michael, tôi thấy thoải mái, không phải gồng lên như với người yêu cũ".

TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 6TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 7

Có thể thấy, trải qua 4 tập phát sóng, TyhD đang dần chứng tỏ bản lĩnh và sự chín chắn của một đàn chị đi trước nhiều kinh nghiệm, và đang cố gắng truyền tải nhiệt huyết tới thế hệ sau. Không biết vì lý do gì mà đã khiến cho Mentor TyhD phải bật khóc tại hậu trường tập 5? Phải chăng đã có một điều gì đặc biệt xảy ra với team nữ người mẫu? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 8TyhD mít ướt, hotboy ‘Người ấy là ai’ Michael Trương phải dỗ dành tại hậu trường ‘The Next Face Vietnam 2021’ - Ảnh 9

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   TyhD Michael Trương The Next face Vietnam 2021

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