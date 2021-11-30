Quyền Linh, Quỳnh Hoa cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ mỗi ngày nấu 800 suất cơm 0 đồng

Tập 1 chương trình âm nhạc vì cộng đồng “ Hát cho ngày mai ” lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 28.11 trên kênh HTV7. Có thể nói, đây là chương trình âm nhạc đầu tiên nhằm tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người đã “vì nước quên thân” và tiếp tục mang năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người.

Trong 3 thí sinh tham gia chương trình ở tập đầu tiên, mỗi người đều mang đến một câu chuyện vô cùng cảm động. Nếu chị Đặng Thị Như Ý làm MC Quyền Linh phải khóc nghẹn trên sân khấu khi kể về câu chuyện một bệnh nhân F0 mà mình hết lòng chăm sóc đã đột ngột ra đi; chú Nguyễn Phương Thảo khiến khán giả cảm phục trước lòng gan dạ khi trực tiếp thu gom chăn ga của các bệnh nhân F0 qua đời vì Covid-19; thì chị Nguyễn Thị Cẩm Vân lại mang đến cho hàng nghìn người lao động nghèo, người già neo đơn những suất cơm 0 đồng trong mùa đại dịch.

Theo lời chị Cẩm Vân, bếp ăn từ thiện lưu động Thiên Đường của chị được mở ra từ trước khi cả nước đối mặt với dịch Covid-19. Bên cạnh đó, sau gần 3 năm chị đã tặng nhà tình thương và sửa sang cho được 10 ngôi nhà cho bà con nghèo.

Giao lưu cùng MC Quyền Linh trên sân khấu “Hát cho ngày mai”, chị Cẩm Vân cho biết hiện tại chị và đồng đội nấu trên 800 suất ăn mỗi ngày để gửi cho các bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến. “Khi dịch bùng phát thì tôi không dám nấu cơm để phát ở bếp ăn của mình vì sợ lây nhiễm chéo cho mọi người mà vào luôn khu cách ly để nấu. Bên cạnh đó, tôi cũng hỗ trợ lương thực cho bà con bị cách ly tại nhà”, chị nói thêm. Nghe chị Vân chia sẻ, MC Quyền Linh bày tỏ: “Em đẹp từ tấm lòng đẹp tới công việc, giờ em hát sao cho đẹp nữa là ‘ngon’ luôn”.

Thể hiện ca khúc “Chút kỉ niệm buồn” của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn, chị Cẩm Vân không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp ngay trong giọng hát của mình. Nhận ra điều đó, ca sĩ Cẩm Ly ở khu vực giám khảo đã nhiệt tình bắt nhịp giúp chị tạo ra một khoảnh khắc vô cùng dễ thương. Kết thúc phần trình diễn, MC Quyền Linh nói: “Sao em run quá vậy? Hát mà run bần bật vậy nè”. Giám khảo Quỳnh Hoa cũng lên tiếng: “Cẩm Vân vừa bước ra là đã thấy dễ thương từ cái nhìn đầu tiên. Một người phụ trách bếp ăn từ thiện mà nhìn dáng vẻ dễ thương như thế này là biết chị nấu ăn ngon rồi đó”.

Dù hoàn thành xong phần diễn của mình nhưng chị Cẩm Vân buộc phải dừng cuộc thi ngay ở vòng đầu tiên nhưng may mắn đã chọn được chiếc “mic vàng” trị giá 40 triệu đồng khiến khán giả vỡ òa vui sướng. Tại hậu trường Hát cho ngày mai, chị Cẩm Vân đã gọi điện về khoe với chị dâu của mình đang điều trị bệnh ung thư ở bệnh viện. Qua cuộc gọi, khán giả dễ dàng biết được bệnh tình chị dâu của chị Cẩm Vân cũng khá nặng, ngay lúc đó đang chờ để được bác sĩ chụp phổi và kiểm tra máu. Chị Cẩm Vân nói qua điện thoại với chị dâu: “Em dành tặng chị 30 triệu để chữa bệnh, còn 10 triệu em giữ lại để tiếp bước bếp ăn”. Khi biết quyết định của chị Cẩm Vân khán giả vô cùng xúc động và cảm phục trước tấm lòng của cô bếp trưởng này.

Không chỉ thế, nhiều khán giả sau khi xem xong tập 1 của chương trình đã để lại nhiều bình luận tích cực và tỏ lòng biết ơn tới những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Như tài khoản có tên Nguyễn Hoàng Minh Ngọc chia sẻ: “Cảm ơn chương trình đã cho mọi người hiểu hơn về những con người đã và đang thầm lặng vì mạng sống của con người trong thời gian dịch vừa qua”. Hay tài khoản tên Phương Nguyễn bộc bạch: “Đại dịch chưa qua nhưng để lại bao nhiêu mất mát, những mảnh đời khổ cực nay càng khổ hơn nhưng đâu đó trong sự có khăn này vẫn luôn có những người tuyệt vời như thế, hy sinh thầm lặng”.

Trong vô số lời nhận xét về chương trình có một bình luận khiến người đọc phải rơi nước mắt vì xúc động từ tài khoản có tên Thu Nguyễn: “Cảm ơn chị Như Ý rất nhiều. Chị đã rất tận tâm chăm sóc mẹ chồng em, giúp đỡ chồng em trong những ngày nằm viện. Dù mẹ chồng em không qua khỏi nhưng ân tình của chị gia đình em sẽ mãi ghi nhớ. Em vẫn còn giữ đoạn video mà chồng em tự quay khi chị chăm sóc cho mẹ chồng em. Ngàn lần cảm ơn chị”.

Chương trình “Hát cho ngày mai” được phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC