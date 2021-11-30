Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn?

Tin tức giải trí 30/11/2021 13:40

“7 Nụ Cười Xuân” tập 2 vừa lên sóng tối qua với sự xuất hiện của khách mời Hoa hậu Tiểu Vy đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lần đầu tiên đến với “7 Nụ Cười Xuân”, hoa hậu Tiểu Vy không hề ngại ngùng, bỡ ngỡ khi tham gia chương trình mà ngược lại nàng hậu sinh năm 2000 còn có vẻ thành thục, tự nhiên và thoải mái, máu lửa với các trò chơi. Về đội ông chú Tiến Luật và bà dì Lâm Vỹ Dạ, Tiểu Vy đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị, máu lửa khiến khán giả cười không ngớt bởi hình ảnh khác lạ, lầy lội của một nàng hậu. 

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 1

Ở vòng thi đầu tiên mang tên Đường Đua Rơm Rạ, đội hình “người già neo đơn và em bé” đã có một phần chơi vô cùng ấn tượng khi cả Lâm Vỹ Dạ và Tiến Luật đều e ngại với thử thách xoay vòng tròn. Dù đã cố gắng hết sức để thực hiện thử thách nhưng hết lần này đến lần khác Lâm Vỹ Dạ đều bị choáng váng, rối loạn tiền đình, không giữ được thăng bằng và ngã vào hố bột.

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 2

Vận xui của Dạ Dạ chưa dừng lại ở đó khi trên đường mang củ cải tiến về đích thì lại tiếp tục rơi tự do lúc nhảy qua các ụ rơm. Tiến Luật cũng không khá khẩm hơn, mỗi lần thực hiện thử thách là một lần đỏ mặt tía tai, cực nhọc không kém gì đồng đội. Tưởng rằng, Tiểu Vy với sức trẻ, sức khỏe sẽ gánh cả đội vượt qua được vòng này, nhưng sự vụng về của hoa hậu gốc Hội An khi chọn củ cà rốt của đội đối thủ thay vì củ cải của đội mình đã mang về một lượt chơi công cốc. 

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 3

Xất bất sang bang ở vòng 1, đến Đường Đua Bột Màu thì quyết chiến đến cùng để giành lại những gì đã mất, gỡ gạc danh dự cho đội mình. Thế nhưng, cả đội dường như gặp hạn xui khi liên tiếp gặp phải đối thủ mạnh. Đối đầu với Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ dù được sự trợ giúp đắc lực của đồng đội nhưng vẫn liên tiếp bị té ngã, Nọc Nọc yên vị và trụ vững nhờ sự linh hoạt, dẻo dai, giữ thăng bằng tốt của người có năng khiếu nhảy múa.

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 4

Tiểu Vy máu lửa, quyết chiến, tấn công liên tục nhưng Thúy Ngân lại là một đối thủ vô cùng mạnh. Hết dùng sức để đẩy ngã Tiểu Vy, Thúy Ngân lại dùng chiêu đánh lạc hướng, làm xao nhãng đối thủ. Có thể thấy ở mùa mới này, Thúy Ngân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, độ lầy lội và mặn mòi thực sự thăng cấp rất nhiều.  

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 5

Xanh lá nên vận may xa lánh? Đội xanh thất bại toàn tập và phải nhận hình phạt “đáng sợ” từ chương trình. Ưu ái cho khách mời lần đầu tham gia “7 Nụ Cười Xuân”, hoa hậu Tiểu Vy được đích thân chú Trường Giang đút thức ăn. Sự non nớt, ngây ngô của Tiểu Vy là cơ hội để cho các Nụ dày dặn kinh nghiệm và sự gian manh liên tục đe dọa. Hoa hậu Việt Nam 2018 phát hoảng với các món ăn đặc trưng, là phần hình phạt mà các khách mời đến với chương trình đều e ngại. Sự duyên dáng, dí dỏm, hài hước của các Nụ và khách mời đã mang đến cho khán giả một buổi tối thứ 2 thư giãn thoải mái. 

Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 6Hoa hậu Tiểu Vy phát hoảng vì bị Trường Giang đút...'côn trùng' cho ăn? - Ảnh 7

“7 Nụ Cười Xuân” phát sóng vào lúc 21g00 tối thứ hai hàng tuần trên HTV7 và xem lại trên kênh YouTube Dong Tay Promotion.

Ảnh: BTC

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