Cường Seven, Vũ Ngọc Anh ‘tình bể bình’ tại buổi họp báo show võ thuật “The Champion - Nhà Vô Địch”

Không khí tại Sài Gòn như nóng hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của hàng loạt sao đình đám showbiz Việt tại buổi họp báo công bố chương trình “The Champion - Nhà Vô Địch” , có thể kể đến: Đạo diễn Lê Thanh Sơn, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Quỳnh Thư, Cao Thái Hà, Thùy Anh, Phan Ngân, Thiên Vương, Nguyễn Văn Chung, Ngọc Tình, Mai Ngô, B Trần, Hữu Thanh Tùng, Lợi Trần, Nhật Kim Anh, Vũ Ngọc Anh , Cường Seven , Hải Nam, Diệp Bảo Ngọc, Xuân Phúc, NSƯT Mỹ Uyên, Ali Hoàng Dương, Trịnh Thảo, ICD, Weeza, Tùng Min, Pông Chuẩn, HLV Nguyễn Trần Duy Nhất, HLV Trần Văn Thảo, Nhâm Phương Nam, Châu Tuyết Vân, Hùng Phạm, Gi A Nguyễn…

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, “ The Champion - Nhà Vô Địch ” chính thức có buổi họp báo giới thiệu chương trình với khán giả tại TP.HCM vào chiều ngày 01/12/2021. Tại sự kiện, dàn sao “khủng” của showbiz Việt đổ bộ, chia sẻ sự háo hức trước thềm chương trình phát sóng.

Cũng trong buổi họp báo, trailer đầu tiên chính thức được chương trình tung ra. Dù chỉ hơn 2 phút nhưng có thể thấy sự đầu tư chỉn chu và đầy nghệ thuật của “The Champion - Nhà Vô Địch” khiến loạt nghệ sĩ lẫn báo giới thích thú.

Cường Seven phát biểu trong buổi họp báo về lần tái xuất showbiz này của mình. Bản thân anh từng là ngôi sao phim hành đồng "Lôi Báo" của đạo diễn Victor Vũ

Phát biểu tại sự kiện, Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: “Xin chúc mừng các nghệ sĩ tham gia chương trình vì đã thực hiện được giấc mơ của mình. Và “The Champion - Nhà Vô Địch” hội tụ cả yếu tố điện ảnh, truyền hình lẫn chuyên môn để đem lại bức tranh toàn diện và là món quà dành tặng cho khán giả vào dịp cuối năm”.

Tùng Min

Huấn luyện viên Trần Văn Thảo cảm thấy bất ngờ với dàn nghệ sĩ tham gia, bởi “Thảo lo ngại các nghệ sĩ sẽ không quen với việc đánh đấm boxing nhưng trong quá trình tập luyện cùng nhau Thảo vô cùng ngạc nhiên bởi sự chịu khó vượt qua nỗi sợ bản thân của các anh chị em nghệ sĩ. Tới thời điểm hiện tại, Thảo vô cùng tự hào về các thành viên của đội mình”.

Huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất cũng bật mí: “Đối với Nhất khi nhận lời tham gia chương trình cũng có rất nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên, mình muốn đưa võ thuật đến gần hơn với mỗi người và mong muốn mọi người xen võ thuật là một bộ môn thể dục có thể tập luyện mỗi ngày để rèn luyện bản thân”.

Andrea

Bên cạnh đó khi được hỏi “Liệu chương trình phát sóng trên VTV3 giờ vàng thì những nội dung về boxing và đánh nhau có cổ suý bạo lực quá không và khâu kiểm duyệt như thế nào”, thì đại diện nhà sản xuất chia sẻ: “Mọi người cũng biết rằng boxing là môn thể thao được đưa vào thi đấu ở thế vận hội Olympic và có luật lệ rất chặt chẽ trên sàn đấu. Đại diện Nhà sản xuất, tôi muốn chia sẻ rằng bạo lực chỉ là thái độ còn võ thuật là tinh hoa, nghệ thuật. Mong mọi người đón xem sẽ hiểu hơn về chương trình, không chỉ dừng lại ở câu chuyện thi đấu boxing mà trong chương trình còn mang những giá trị nhân văn, những câu chuyện vượt qua bản thân mình, chiến thắng nỗi sợ.”

Ali Hoàng Dương

Vốn dĩ, chúng ta thường thấy rằng võ thuật sẽ rất “khô khan” và “cứng nhắc” nhưng với The Champion, chương trình sẽ cho khán giả thấy bộ môn võ thuật đặc biệt là boxing vốn không như những gì mọi người thường nghĩ. Qua đó, khán giả sẽ có một cái nhìn tổng quát và thấu hiểu hơn về cuộc sống của những vận động viên võ thuật Việt Nam thông qua góc nhìn trải nghiệm của các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Thùy Anh

Chương trình quy tụ gần 50 nghệ sĩ cực hot như: Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Hải Phong, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Cường Seven, Băng Di, Phan Ngân, Tùng Min, Vũ Ngọc Anh, Hải Nam, Thùy Anh, Trương Quỳnh Anh, Tim, Nguyễn Văn Chung, Quách Ngọc Ngoan, Cao Thái Hà, Lợi Trần, Gil Lê, Châu Tuyết Vân, Hữu Thanh Tùng, B Trần, Nhâm Phương Nam, Diệp Linh Châu… hứa hẹn sẽ khiến Nhà Vô Địch hấp dẫn và bùng cháy trên sóng truyền hình.

Nhật Kim Anh

Một trong những điểm thú vị trong buổi họp báo là sự xuất hiện của cô gái cá tính Mai Ngô. “Em là người mẫu sở hữu thân hình khỏe khoắn, nhìn em như vậy thôi chứ đụng chuyện là em chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà có một điều rất vui, em nghĩ chương trình rất phù hợp với em nhưng tới giờ em vẫn chưa… có đối thủ”. Bên cạnh đó, cô nàng dõng dạc tuyên bố thách thức các nghệ sĩ nữ thi đấu với mình tại chương trình.

Mai Ngô

Ở “The Champion”, khán giả sẽ được chứng kiến những nghệ sĩ sẽ tập luyện và thi đấu với nhau trên võ đài như những võ sĩ thực thụ. Các nghệ sĩ sẽ có Huấn luyện viên là những gương mặt tiêu biểu, có chuyên môn trong làng võ thuật Việt Nam cố vấn và tập luyện.

“The Champion - Nhà Vô Địch 2021” hứa hẹn sẽ là luồng gió mới trên thị trường TV show Việt Nam, một chương trình không chỉ mang tính giải trí cao mà mang đến những giá trị nhân văn về tinh thần luyện tập võ thuật, rèn luyện sức khoẻ, tôn vinh vẻ đẹp võ thuật của Việt Nam và phần nào thấu cảm những khó khăn mà các võ sĩ phải chịu đựng để chạm đến đỉnh vinh quang.

“The Champion - Nhà Vô Địch” chính thức lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21g15, ngày 04/12/2021 trên kênh VTV3.

Ảnh: BTC