Diễn viên Phương Linh - Nguyên Bảo: ‘Người ta tưởng chúng em yêu nhau’

Xuất hiện trên sóng truyền hình, Nguyên Bảo và Phương Linh lần đầu chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ và trở thành bạn thân. Cùng học chung trường Sân khấu điện ảnh, tuy nhiên cả hai chưa từng nói chuyện với nhau trong trường do: “Nguyên Bảo khó gần, mặt chảnh chảnh” Phương Linh chia sẻ.

Ông bà ta có câu “Ghét của nào trời trao của đó” vì thế cặp đôi bạn thân mới đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ. Đồng cảm và thấu hiểu những khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc khiến cặp đôi ngày càng gắn kết hơn. Trong mắt Nguyên Bảo hay Phương Linh, cả hai đều “gai góc” giống nhau. Với Phương Linh cô nàng là một người cá tính trong tính cách và trong công việc, còn với Nguyên Bảo sự “gai góc” nằm trong ý chí cũng như sự cố gắng trong mọi việc.

Tại chương trình “Giải Mã Tri Kỷ”, Nguyên Bảo chia sẻ về cô bạn thân: “Linh là một người nhiệt huyết với công việc, đi quay chung với nhau nhiều lần nhưng Nguyên Bảo nhận thấy dù quay cực đến mức nào, hay mưa gió thì Phương Linh vẫn không than vãn. Nhưng có một điều mà Bảo không thích ở Linh đó là Linh dễ bị cảm xúc cá nhân chi phối trong công việc”. Nguyên Bảo cũng mong Phương Linh sẽ chín chắn và trưởng thành hơn.

Cặp đôi bạn thân còn có sở thích chung đó là du lịch. Cũng nhờ những chuyến đi ấy mà họ có thời gian để chia sẻ và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Để biết được Nguyên Bảo và Phương Linh hiểu nhau đến đâu, cặp đôi sẽ cùng nhau thử thách tình bạn trong trò chơi “Tâm đầu ý hợp”. Với 6/10 câu trả lời đồng nhất, Phương Linh và Nguyên Bảo đã xuất sắc vượt qua thử thách nhọc nhằn của chương trình. Phần thưởng dành cho cặp bạn thân là trò chơi “Đồng sức đồng lòng”, đôi bạn cùng tiến đã nhanh chóng hoàn thành và có những giây phút vui vẻ thư giãn cùng nhau.

“Góc soi mói” là dịp để cả hai “tố’ nhau trực tiếp trên sóng truyền hình. Phương Linh chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ về Nguyên Bảo. Đó là anh đã bỏ cô một mình, khi “rủ rê” làm ăn chung. Tuy nhiên vì quá thân nhau Phương Linh không thể giận Bảo nốt 3 ngày. Còn với Nguyên Bảo luôn giận cô bạn thân vì không có lý trí trong tình yêu, yêu say đắm và sẵn lòng cho đi hết tất cả. Phương Linh lập tức đáp trả “Ủa chắc bạn cũng lý trí dữ lắm”, tóm lại đây là cặp đôi bạn thân cùng mù quáng trong tình yêu.

Kết thúc chương trình, Nguyên Bảo gửi lời cảm ơn đến Phương Linh vì đã đồng hành cùng nhau trong những năm qua và hy vọng cả hai sẽ tiếp tục bên nhau trong những năm sắp tới. Với Phương Linh cô nghẹn ngào chia sẻ rằng Nguyên Bảo là một bờ vai vững chắc cho cô tựa vào khi sống ở Sài Gòn. Cô cảm ơn vì Bảo đã luôn lắng nghe những câu chuyện buồn, vui của mình. Một câu nói của Bảo khiến Linh òa khóc “Không còn ai thì vẫn còn tao”.

Hãy tiếp tục theo dõi chương trình “Giải Mã Tri Kỷ” được phát sóng vào lúc 19h15 thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1 nhé!

Ảnh: BTC