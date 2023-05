TyhD bật khóc nức nở, lại còn lăn ra sàn xỉu thế kia, liệu có thêm một chiến binh nào của nữ mentor bị loại hay không?

Tập 4 “ The Next Face Vietnam 2021 ” vừa kết thúc đã để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ căng thẳng đến vỡ òa với cú đúp chiến thắng của team Mentor H’Hen Niê. Nếu như trong tập 4 khán giả như được “sống lại” với thử thách catwalk liên hoàn với tổ hợp địa hình phức tạp đầy khốc liệt, vốn là “đặc sản” ở những cuộc thi người mẫu do MultiMedia JSC sản xuất, thì trong đoạn teaser ngắn ở cuối tập khiến khán giả vô cùng háo hức, sẵn sàng “đặt gạch” hóng bởi sự xuất hiện của nam diễn viên Anh Dũng trong vai trò giám khảo khách mời của tập tiếp theo. Không nằm ngoài dự đoán, kỹ năng diễn xuất chính là thử thách tiếp theo của Top 8.

Trải qua những thử thách đầy căng thẳng và cam go, đội của Mentor H’Hen Niê xuất sắc lập cú đúp chiến thắng đầy thuyết phục trong tập 4, tiếp tục bảo toàn được lực lượng, trong khi đó Mentor Lương Thùy Linh và Mentor TyhD lần lượt phải chia tay các thành viên tiếp theo là Văn Đen và Thu Trúc. Chênh lệch về lực lượng giữa ba đội ngày một lớn, đồng nghĩa với cuộc chiến giành chiến thắng càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong đoạn teaser được hé lộ ở cuối tập 4 đã hé lộ Top 8 thí sinh xuất sắc còn lại phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn, đó là kỹ năng diễn xuất trước ống kính.

Khi vừa được Host Nam Trung gọi tên, nam diễn viên xuất hiện với ngoại hình điển trai, lịch lãm đã khiến các thí sinh lẫn Mentor hò reo đầy phấn khích. Sau màn “chào sân”, nam giám khảo khách mời công bố đề bài của thử thách phụ tiếp theo là “Chuyện tình tay ba”. Đoạn teaser còn hé lộ những diễn biến hết sức kịch tính với cuộc tranh cãi nảy lửa giữa H’Vi Ktla và Mentor Lương Thùy Linh hay cảnh Mentor TyhD ho đến ngã lăn quay xuống đất...

Chưa dừng lại ở đó, teaser cũng hé lộ thử thách chính dành cho top 8 đó là quay TVC quảng cáo cho nhãn hàng. Dường như độ khó của thử thách đã được nâng lên một cấp độ mới khiến các mentor không kìm chế được phải liên tục la hét khi hướng dẫn thí sinh. Thử thách khó nhằn này đã khiến Mentor TyhD phải gằn giọng trong bất lực:“Sao mà nó khó?”. Đỉnh điểm hơn là khoảnh khắc “drama queen” TyhD vốn là một HLV “máu chiến”, nhưng không biết vì lý do gì lại bật khóc nức nở trong sự dỗ dành của H’Hen Niê, Lương Thùy Linh và hai học trò.

Cuộc chiến để đến gần hơn ngôi vị quán quân “The Next Face Vietnam 2021” đang ngày một căng thẳng và đầy cam go. Điều gì đã khiến Mentor TyhD phải rơi nước mắt? Thế trận cuộc chiến liệu sẽ xoay chuyển như thế nào trong tập tiếp theo? Đội thi nào sẽ giành chiến thắng và bảo toàn được lực lương? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 5 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 ngày 05/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC