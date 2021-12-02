Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca

Tin tức giải trí 02/12/2021 14:29

Tập 3 “Siêu Thử Thách” tiếp tục hé lộ những thử thách được tiến cấp đến độ khó quá sức tưởng tượng của BGK và khán giả, cùng 3 Người Thách Thức tài năng là Chí Kiên, Trấn Vũ và Kỳ Anh hứa hẹn mang đến những màn chinh phục thử thách hấp dẫn “nghẹt thở” người xem.

Tập 3 đón GK khách mời là ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Nếu như trong tập 1 khán giả đã được biết đến cậu bé học sinh lớp 7 Phúc Thịnh có năng lực khứu giác thiên bẩm thì ở tập 3 sẽ xuất hiện thêm một Người Thách Thức “nhí” - chỉ mới học lớp 3 nhưng đã sở hữu khả năng ghi nhớ, nghe và nhận biết quốc ca, quốc kỳ của nhiều nước trên thế giới làm cho BGK “Siêu Thử Thách” phải trầm trồ thán phục. Đó là cậu bé 8 tuổi Thái Huỳnh Chí Kiên. Lúc nhỏ, Chí Kiên thường xuyên xem bóng đá cùng gia đình nên bé tự nhớ quốc ca, quốc kỳ của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, cậu bé có đam mê với những bài quốc ca trên thế giới.

Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca - Ảnh 1

Với thử thách “Giai điệu tự hào” dành cho phần chinh phục của Chí Kiên, BGK sẽ chọn ngẫu nhiên 10 bài quốc ca để cắt từ đó 10 đoạn nhạc, mỗi đoạn 10 giây để ghép lại thành 1 đoạn nhạc dài 100 giây. Và đoạn nhạc này không có lời, chỉ là giai điệu cùa 10 bài quốc ca. Thử thách dành cho cậu bé Chí Kiên là phải nghe đoạn nhạc này và đi tìm đúng 10 quốc kỳ tương ứng với 10 bài quốc ca đã được BGK chọn. Nghe qua phần thử thách dành cho Chí Kiên, với góc độ 1 nhạc sĩ thì Vũ Cát Tường nhận xét đây là một thử thách quá khó. Liệu Chí Kiên có vượt qua cấp độ Thách thức giới hạn để tiếp tục chinh phục các thử thách được tiến cấp đến “siêu tưởng”?

Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca - Ảnh 2

Với thử thách “Giai điệu tự hào” dành cho phần chinh phục của Chí Kiên, BGK sẽ chọn ngẫu nhiên 10 bài quốc ca để cắt từ đó 10 đoạn nhạc, mỗi đoạn 10 giây để ghép lại thành 1 đoạn nhạc dài 100 giây. Và đoạn nhạc này không có lời, chỉ là giai điệu cùa 10 bài quốc ca. Thử thách dành cho cậu bé Chí Kiên là phải nghe đoạn nhạc này và đi tìm đúng 10 quốc kỳ tương ứng với 10 bài quốc ca đã được BGK chọn. Nghe qua phần thử thách dành cho Chí Kiên, với góc độ 1 nhạc sĩ thì Vũ Cát Tường nhận xét đây là một thử thách quá khó. Liệu Chí Kiên có vượt qua cấp độ Thách thức giới hạn để tiếp tục chinh phục các thử thách được tiến cấp đến “siêu tưởng”?

Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca - Ảnh 3

Một trong những Người Thách Thức có phần chào sân thú vị nhất trong tập 3 là Long Trấn Vũ. Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục của 1 đầu bếp chế biến 1 món ăn mời BGK thưởng thức, Trấn Vũ khiến BGK thắc mắc không biết điều gì sắp diễn ra và năng lực đặc biệt nào sẽ được trình diễn. Cho đến khi 1 đôi đũa khổng lồ được mang lên sân khấu và nghe mô tả về thử thách “Đôi đũa ngàn cân” mà Trấn Vũ sắp đối đầu, tất cả mọi người đều choáng ngợp! Ở cấp độ Phá vỡ giới hạn, Trấn Vũ sẽ sử dụng đôi đũa “siêu to khổng lồ” với trọng lượng 16kg, dài 2,6m để gắp lần lượt 3 quả trứng gà đặt lên miệng 3 lọ hoa. Với sức khỏe của mình, Trấn Vũ sẽ chinh phục thành công thử thách này?

Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca - Ảnh 4

Gây cấn và hấp dẫn nhất phải kể đến phần chinh phục thử thách của Kỳ Anh - chàng thợ khóa tài năng, hài hước với lượng tương tác khủng trên nền tảng Tiktok. Trên sân khấu sẽ có 100 ổ khóa khác nhau, tương ứng với mỗi ổ khóa là 1 chìa khóa duy nhất. BGK sẽ chọn ngẫu nhiên 3 ổ khóa này để khóa 3 cánh cửa. Bên cạnh mỗi cánh cửa cố định 1 hệ thống đồng hồ đếm ngược. Kỳ Anh sẽ sử dụng năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của mình để ghi nhớ chiếc chìa khóa gốc và dũa chìa khóa để lần lượt mở 3 cánh cửa và bấm dừng đồng hồ đếm ngược trong thời gian quy định của chương trình, tương ứng là 60 giây, 50 giây và 40 giây.

Vũ Cát Tường choáng với trí nhớ của cậu bé 8 tuổi: Phân biệt 'không lệch 1 ly' 100 giai điệu quốc ca - Ảnh 5

Tập 3 “Siêu Thử Thách” với 3 Người Thách Thức tài năng là Chí Kiên, Trấn Vũ và Kỳ Anh sẽ lên sóng lúc 20h Thứ Sáu 03/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Vũ Cát Tường Siêu thách thức Cậu bé 8 tuổi ghi nhớ 100 bản quốc ca

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