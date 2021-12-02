Nếu như khán giả đã có những tràng cười “vỡ bụng” với “cặp Tấm Cám” Hải Triều – Quang Trung trong tập 1 của show “ Thách Sao Nấu Được ” . Thì với tập 2 của tuần này, hai nghệ sĩ khách mời sẽ là “thánh gian lận” – Kim Tử Long và “Mr. Cần Trô” Xuân Nghị , hứa hẹn cũng mang tới nhiều điều thú vị không kém.

Chỉ vừa mới chào sân, nữ MC Tường Vi đã khiến khán giả sửng sốt khi bất ngờ chia sẻ nỗi sợ hãi lớn nhất trong tập phát sóng tuần này. Vẫn tưởng là chuyện gì kinh khủng lắm, nào ngờ Tường Vi thừa nhận sợ “bị lụy” trước hình ảnh vào bếp của Xuân Nghị. Chưa kể đến, Xuân Nghị cũng nhiệt tình không kém khi liên tục “quăng thính” trả lại cho nữ MC xinh đẹp trong xuyên suốt cả chương trình, kèm những lời nói ngọt ngào đến sâu răng.

Bên cạnh đó, Xuân Nghị còn “dụ dỗ” Tường Vi về chung một nhà, để mỗi ngày anh có thể vừa nấu ăn, vừa phục vụ và đánh đàn guitar cho cô nghe. Đáp lại lời “tỏ tình” của Xuân Nghị, Tường Vi nhanh chóng phản hồi : “Vi thích con trai chơi đàn guitar lắm.”

Tuần này, món ăn thách thức các nghệ sĩ chính là Bánh tart phô mai chanh vàng. Một loại bánh mang hương vị ngọt ngào, béo ngậy đặc trưng của nền ẩm thực Châu Âu. Tưởng chừng những chiếc bánh nhỏ xinh, với các nguyên liệu đơn giản sẽ rất dễ làm, nào ngờ từng công đoạn để làm ra được chiếc bánh lại cực kỳ phức tạp. Theo như tiết lộ, thì đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Kim Tử Long và Xuân Nghị thử tài làm bánh.

Chỉ được xem clip hướng dẫn bị “đứt quãng”, thỉnh thoảng “chơi gian” lén hỏi đầu bếp, nhưng thành phẩm của nghệ sĩ Kim Tử Long lại vô cùng xuất sắc, từ hình thức đến hương vị đều được bếp trưởng đánh giá rất cao. Còn về phía anh chàng Xuân Nghị, lại khá “vụng về” trong các bước. Thành quả lại có hơi chút “cháy khét”, nhưng hương vị cũng thơm béo không kém.

Kết quả chung cuộc, nghệ sĩ Kim Tử Long đã giành được chiến thắng trước Xuân Nghị. Với một người yêu thích nấu ăn từ nhỏ, và hiện đang làm chủ nhà hàng như nghệ sĩ Kim Tử Long, thì dù có những thử thách khó nhằn cỡ nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm mà anh dành cho món ăn của mình.

Đón xem tập 3 của “Thách Sao Nấu Được” sẽ được phát sóng vào lúc 20g35 tối thứ Tư, từ ngày 8/12/2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC