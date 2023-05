Lona Kiều Loan và hành trình chinh phục giải thưởng 'Thí sinh ấn tượng nhất' của ‘The Heroes 2021’

Có mặt tại lễ trao giải của “ The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng”, chiến binh Lona một lần nữa chứng minh đẳng cấp “nữ hoàng giải trí” thế hệ mới của mình trong tiết mục “Thích hay là yêu còn chưa biết”. Bên cạnh đó, tại đêm trao giải của chương trình, Lona xuất sắc nhận được giải thưởng “Thí sinh ấn tượng nhất” sau cuộc hành trình đầy ý nghĩa tại The Heroes.

Với ca khúc “Thích hay là yêu còn chưa biết” team Fire Crown của Lona và Producer Kent, một lần nữa, mỹ nhân để thể hiện triệt để tài năng âm nhạc của mình với lối trình diễn lôi cuốn và giọng hát được đánh giá ngày một “thăng hoa”. Vẫn như mọi lần, sự xuất hiện của Lona trên sân khấu quà tặng âm nhạc của The Heroes vẫn luôn giữ được sự yêu mến của BGK và khán giả xem đài bởi “bữa tiệc” thời trang và âm nhạc đầu tư chỉn chu và đầy lôi cuốn của nàng Á Hậu đa tài.

Trong lần cuối đứng trên sân khấu “The Heroes 2021” , team Fire Crown đã “chiêu đãi” giới điệu mộ âm nhạc những giai điệu vô cùng bắt tai và thời thượng của ca khúc “Thích hay yêu còn chưa biết” do nam ca sĩ Đạt G sáng tác. Kết hợp với vũ đoàn, Lona tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình với danh xưng “Nữ hoàng giải trí” thế hệ mới. Cô cũng chia sẻ rằng, đây chính là tiết mục mà team Fire Crown đã ấp ủ từ rất lâu và ca khúc cũng sẽ là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của mình!

Với giai điệu EDM cực bắt tai và quyến rũ, Lona cùng với ngoại hình và phong thái như một nữ minh tinh Hollywood quyến rũ với sắc đen huyền bí. Với mái tóc cổ điển pha trộn với layout thời thượng tạo điểm nhấn trên mái tóc, Á Hậu Lona chiếm trọn spotlight với màn trình diễn “đốt cháy” sân khấu! Liên tục nhận được những lời khen có cánh và những tràng pháo tay không ngớt của các Master và khán giả, nàng Á Hậu tiếp tục khiến ai nấy mãn nhãn với gu thời trang đỉnh cao cùng chất lượng âm nhạc ngày một nâng tầm. Trên sân khấu, cô gái tài năng bậc nhất Vbiz thể hiện khả năng vũ, trình diễn chuyên nghiệp và thần thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Kết thúc cuộc hành trình tại The Heroes, Lona đã thực sự để lại dấu ấn đậm nét của mình và chứng minh được sự nghiêm túc của cô khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Dừng chân trước đêm chung kết 2, có lẽ điều gây tiếc nuối nhất cho khán giả đó chính là đây cũng là tiết mục cuối của Lona tại sân khấu The Heroes năm nay. Bởi lẽ, lý do fans luôn trông ngóng mong đợi những phần dự thi của mỹ nhân mỗi đêm thi chính là sự “biến hoá” tài tình mà cô nàng đem đến tại sân khấu của sân chơi âm nhạc này. Cứ mỗi đêm thi, nàng Hậu sinh năm 2000 lại “chiêu đãi” khán giả và ban giám khảo những sản phẩm âm nhạc được đầu tư và những layout cực kỳ ấn tượng với gout thời trang đa dạng, sáng tạo…điều khiến khán giả không thể rời mắt mỗi khi cô nàng đứng trên sân khấu!

Trải qua từng vòng thi đấu với sự tiến bộ vượt bậc trong thẩm mỹ âm nhạc của mình, Lona đã khẳng định bản thân không hề kém cạnh các chiến binh khác. Cô đã dần xóa đi quan niệm "người đẹp đi hát" mà nhiều đặt cho mình. Thay vào đó là Lona ngày càng "lột xác" và khẳng định vị trí trong lòng người yêu âm nhạc. Sắp tới, mỹ nhân “đa zi năng” hứa hẹn sẽ đem đến những điều bất ngờ nhất cho khán giả trên con đường ca hát của mình!

Ảnh: BTC