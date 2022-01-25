Jun Phạm: 'Những người không tự tin về bản thân mình nên luôn phải dựa dẫm người khác'

Hậu trường 25/01/2022 09:01

"Tôi không lựa chọn sống một mình, cũng tìm những người hợp với mình nhưng hơi khó, tôi mệt mỏi với những sự bắt đầu", Jun Phạm nói.

Mới đây, chương trình Không trà thì bánh của ca sĩ Jun Phạm vừa được lên sóng với khách mời là VJ Dustin. Trong chương trình, cả hai có những chia sẻ quan điểm về chuyện tình yêu, hôn nhân. Theo đó, Jun Phạm thừa nhận đã độc thân nhiều năm nay còn Dustin đang trong mối quan hệ hạnh phúc. 

Dustin cho biết: "Lúc nào tôi cũng ở trong một mối quan hệ nào đó vì tính tôi rất thích yêu đương, thích trao đi tình yêu, chắm đìm trong yêu đương và một chút drama". Tuy nhiên, trái ngược quan sở thích của Dustin, Jun Phạm liền phản bác: "Tôi sống 1 mình nhiều năm rồi nên cảm thấy những người như Dustin đang không tự tin về bản thân mình nên luôn phải dựa dẫm vào người khác".

Jun Phạm: 'Những người không tự tin về bản thân mình nên luôn phải dựa dẫm người khác' - Ảnh 1
Dustin và Jun Phạm bày tỏ về chuyện tình yêu và hôn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Không phủ nhận lời Jun Phạm, Dustin bày tỏ: "Có thể trong sâu thẳm con người của tôi, lúc nào cũng cần người khác. Tôi không tưởng tượng được cảnh mình ở một mình như thế nào, lúc nào ở một mình cũng cảm thấy như cả thế giới ruồng bỏ. Tôi thích có 1 người kế bên để chia sẻ với mình mọi chuyện.

Tôi nghĩ mối quan hệ hiện tại là mối quan hệ cuối cùng, tôi mong ước như vậy. Đây là mối tình thứ 8 của tôi. Tôi nghĩ tuổi 30 là tuổi rất đẹp của con người nói chung và đặc biệt là của đàn ông. Ở tuổi đó họ biết mình muốn gì, có công việc, có thu nhập, có thể làm được những gì mình thích. Mối tình ngắn nhất của tôi là 4 tháng, tôi bị đá. Khi yêu tôi rất say đắm vì người ta mà phá bỏ quy tắc của mình. 

Mối tình hiện tại tôi đã yêu được 8 năm, hành trình 2 đứa đi là cả một sự nỗ lực, không có hoa hồng. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mình có mối quan hệ đó mà phải lao động để vun đắp cho tình yêu. Đích đến tình yêu của tôi không phải hôn nhân, hôn nhân với tôi chỉ là ràng buộc về giấy tờ và hình ảnh. Tôi cũng thấy thiệt thòi cho bạn ấy nhưng tôi cứ yêu thôi. Tôi nghĩ tình yêu hiện tại đã trở thành người thân, gia đình".

Jun Phạm: 'Những người không tự tin về bản thân mình nên luôn phải dựa dẫm người khác' - Ảnh 2
Jun Phạm sống độc thân ở tuổi 33 - Ảnh: Cắt từ clip
 

Về phía Jun Phạm, anh cho biết bản thân đề cao hôn nhân, dù vậy anh cảm thấy khó tìm được một người tâm đầu ý hợp dù ở tuổi ngoài 30.  Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi yêu nhiều lắm, mối tình lâu nhất dài 6-7 năm, tôi bị đá liên tục nên giờ mới ở một mình. Mọi người cứ nghĩ tình yêu đến với chúng tôi dễ vì có ngoại hình ổn, nghề nghiệp ổn định, có phong cách. 

Khi tôi 25 - 26 tuổi, tôi có thể phá bỏ quy tắc của mình vì tình yêu, nhưng vì thay đổi liên tục, không còn là bản thân mình nên tôi bị đá liên tục. Tôi là người của công chúng nên ở ngoài cũng khác trên hình. Ở ngoài tôi cũng có lúc bừa bộn, lười biếng, nóng tính, bốc đồng. 

Tôi không lựa chọn sống một mình, cũng tìm những người hợp với mình nhưng hơi khó, tôi mệt mỏi với những sự bắt đầu. 4 năm qua tôi cũng có những mối quan hệ đặc biệt khác nhưng không đi đến tình yêu".

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